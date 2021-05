Angola: MAPTSS réaffirme son engagement en faveur de l'amélioration de l'environnement de travail

Luanda — Le Ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) a réaffirmé, ce samedi, à Luanda, l'engagement de l'exécutif angolais pour l'amélioration continue de l'environnement de travail.

Dans un message rendu public à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, le MAPTSS réitère son engagement à continuer d'œuvrer au profit des travailleurs, à travers un dialogue et une concertation permanents, afin d'assurer plus de stabilité et d'harmonie sociale.

Dans son message, le département ministériel encourage les partenaires sociaux à continuer de promouvoir un environnement de travail plus digne qui favorise la paix sociale.

«Le travailleur angolais est et restera toujours l'un des épicentres de l'attention de l'exécutif, car il est le moteur du développement de la société», lit-on dans le message.

Le MAPTSS est également reconnaissant de l'engagement de tous les travailleurs angolais à bâtir un pays encore meilleur, une nation plus prospère et plus harmonieuse.

En ce qui concerne la Fête du travail, le MAPTSS dit qu'elle sert à réfléchir sur les réalisations déjà accomplies par l'Angola et par les travailleurs angolais, bien qu'il y ait des défis à surmonter, causés surtout par la pandémie Covid-19, précédée par la crise économique mondiale.

«Ces défis ont gravement affecté le marché du travail», insiste-t-il.

L'Angola, selon MAPTSS, n'ignore pas ces phénomènes et l'exécutif s'est engagé à chercher de réponses et diminue progressivement l'impact néfaste de ces phénomènes.

Malgré la pandémie de Covid-19 et la crise économique internationale, l'Angola a connu plusieurs améliorations, avec un impact positif sur les travailleurs de tous les secteurs, tant publics que privés, lit-on dans le message.

Dans un message rendu public à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, le MAPTSS réitère son engagement à continuer d'œuvrer au profit des travailleurs, à travers un dialogue et une concertation permanents, afin d'assurer plus de stabilité et d'harmonie sociale.

Dans son message, le département ministériel encourage les partenaires sociaux à continuer de promouvoir un environnement de travail plus digne qui favorise la paix sociale.

«Le travailleur angolais est et restera toujours l'un des épicentres de l'attention de l'exécutif, car il est le moteur du développement de la société», lit-on dans le message.

Le MAPTSS est également reconnaissant de l'engagement de tous les travailleurs angolais à bâtir un pays encore meilleur, une nation plus prospère et plus harmonieuse.

En ce qui concerne la Fête du travail, le MAPTSS dit qu'elle sert à réfléchir sur les réalisations déjà accomplies par l'Angola et par les travailleurs angolais, bien qu'il y ait des défis à surmonter, causés surtout par la pandémie Covid-19, précédée par la crise économique mondiale.

«Ces défis ont gravement affecté le marché du travail», insiste-t-il.

L'Angola, selon MAPTSS, n'ignore pas ces phénomènes et l'exécutif s'est engagé à chercher de réponses et diminue progressivement l'impact néfaste de ces phénomènes.

Malgré la pandémie de Covid-19 et la crise économique internationale, l'Angola a connu plusieurs améliorations, avec un impact positif sur les travailleurs de tous les secteurs, tant publics que privés, lit-on dans le message.