Angola: Le centre d'enregistrement des valeurs mobilières permet d'étendre l'accès au crédit

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Économie, Mário Caetano João, a déclaré vendredi que le Centre d'enregistrement des valeurs mobilières permettra de faciliter l'accès au crédit, en utilisant des garanties immobilières, jusqu'ici utilisées par le système financier et angolais, et les garanties de titres.

Le secrétaire d'État a donné ces informations lors du lancement officiel du Centre d'enregistrement des valeurs mobilières (CRGM, sigle en portugais), une entité qui permettra aux créanciers d'accepter en garantie, des actifs tels que des véhicules, des bijoux et des maisons.

Selon Mário Caetano, le CRGM est lié à une plate-forme électronique du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et vise à améliorer le climat des affaires en Angola, qui définit le cadre juridique sur l'utilisation des biens mobiliers, comme une garantie pour l'obtention de financement.

Le lancement de ce centre, a déclaré le secrétaire d'État, constitue un jalon de grande importance pour l'amélioration du climat des affaires, favorisant ainsi l'amélioration du positionnement de l'Angola dans le classement "Doing Business", dans le domaine de l'accès au crédit.

Le CRGM centralise toutes les informations relatives à l'enregistrement des garanties sur les biens mobiliers, à savoir, les navires, aéronefs, véhicules automobiles et ferroviaires, ainsi que les participations, droits de propriété intellectuelle, valeurs mobilières et biens mobiliers, non soumis à des enregistrements de propriété.

À son tour, le directeur général de l'Institut national pour la promotion de la société de l'information (INFOSI, sigle en portugais), Meick Afonso, a déclaré qu'il s'agissait d'une plate-forme créée pour faciliter le climat des affaires, où tout le monde peut y accéder via l'adresse www.crgm.gov.ao.

Il a également garanti qu'il s'agissait d'une plate-forme sécurisée et conçue pour ne pas permettre à un ou plusieurs candidats d'utiliser la même garantie pour obtenir un crédit. Toutes les informations sur la garantie sont importantes pour que le système reconnaisse et refuse la duplication de la même garantie.

