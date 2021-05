Algérie: Ouvrir le fil à un mouvement séparatiste revêt une forme de "légitimation" et de "sympathie"

Alger — L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud a déclaré, samedi dans une mise au point adressée à l'Agence française de presse AFP, dont l'APS détient une copie, que le fait d'ouvrir le fil à un "mouvement séparatiste qui planifie des actions criminelles et attentats terroristes" contre les marches populaires pacifiques revêt une forme de "sympathie" et de "légitimation".

"L'AFP a habitué ses lecteurs et usagers à davantage de professionnalisme et d'éthique dans ses couvertures médiatiques malgré une posture éditoriale critique négativiste à l'égard de mon pays. Force est de constater aujourd'hui que le fait d'ouvrir son fil aux responsables de ce mouvement revêt une forme de légitimation voire de sympathie en direction des responsables de ce mouvement séparatiste qui planifie, selon les informations vérifiées du ministère de la Défense nationale, des actions criminelles et attentats terroristes contre les marches populaires pacifiques", a-t-il affirmé, en réponse à une dépêche de l'AFP diffusée le 26 avril dernier.

"De ce qui précède, il me parait utile de rappeler que l'Algérie, forte de son parcours et de son vécu, a toujours su démontrer sa capacité de protéger son unité nationale, à travers ses institutions soutenues par son peuple, qui ensemble, se sont érigés en rempart contre les récurrentes menaces et tentatives de déstabilisation", lit-on encore dans la mise au point de Mohamed-Antar Daoud.