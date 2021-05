Algérie: Législatives du 12 juin, un enjeu vital pour l'édification d'institutions fortes et crédibles

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé samedi que les élections législatives du 12 juin prochain sont "un enjeu vital" que relèvera le peuple avec sa volonté libre et souveraine pour l'édification d'institutions "fortes et crédibles".

"A l'approche du lancement de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain, je tiens à affirmer que cette échéance est un enjeu vital que relèvera le peuple algérien avec sa volonté libre et souveraine en vue de bâtir des institutions fortes et crédibles", a souligné le Président Tebboune dans un message adressé aux travailleurs algériens à l'occasion des festivités marquant la célébration de la Journée mondiale du travail coïncidant avec le 1er mai de chaque année, lu en son nom par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Lachemi Djaaboub, au siège de la wilaya d'Alger, en présence de nombre des membres du Gouvernement et des représentants de syndicats et de patronat.

Le Président Tebboune a également assuré de "la réunion de toutes les conditions garantissant la régularité et la transparence de cette échéance nationale importante, en sus de la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir dans un climat de tranquillité et de confiance en l'avenir".

Le président de la République a en outre appelé le peuple algérien à choisir ses élus ,femmes et hommes, "parmi ceux qui sont dignes de confiance, compétents et parfaitement au fait des affaires publiques, afin porter haut la voix de la démocratie et de la citoyenneté pour le changement avec la volonté souveraine du vaillant peuple algérien".