Congo-Brazzaville: Photographie - Une exposition sur les archives familiales à découvrir dès le 21 mai

Dans la vision de sauvegarder et valoriser le patrimoine mémoriel du Congo, le centre culturel Zola réceptionne jusqu'au 7 mai les photos d'archives personnelles et familiales de toutes les personnes intéressées à participer à l'exposition « Portraits du Congo ».

« Portraits du Congo : 100 ans de mémoires photographiques », une grande exposition nationale qui se tiendra du 12 mai au 12 juin à Brazzaville. Ce projet est initié par le centre culturel Zola et le centre national des archives et de la documentation, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Arts, l'Institut français du Congo et la maison des archives nationales.

L'appel à participation à l'exposition est ouvert à tous les Congolais résidant actuellement au Congo, à ceux de la diaspora et même aux citoyens venus d'ailleurs et ayant vécu dans le pays. A en croire le cinéaste congolais et commissaire de cette exposition, Hassim Tall Boukambou, les photographies acceptées dans le cadre de ce projet sont principalement celles d'archives datant de 100 ans. « Un grand merci aux personnes qui nous ont déjà fait parvenir des photos uniques. Quatre-cent photos déjà collectées à ce jour », a-t-il révélé.

Par ailleurs, précise-t-il, « chaque postulant peut déposer ses documents en version physique ou par mail à l'adresse, maisonarchivescongo@gmail.com. Les images doivent s'accompagner de la date à laquelle chaque photo a été prise, le ou les prénoms des personnes apparaissant sur l'image ainsi que l'histoire à laquelle se rattache chaque photo ».

Pour quelques internautes sur la toile, ce projet est une bonne idée car elle permet non seulement de remettre en lumière le vécu de plusieurs congolais durant la vieille époque, mais surtout de permettre à la jeune génération de plonger dans le Congo des années 1990 et de partager divers souvenirs. Ceci à travers le style vestimentaire, la gastronomie, la coiffure, les moyens de déplacement, le paysage du pays, les liens communautaires, les mœurs, les faits marquants de l'histoire du Congo, etc. En cela, l'exposition se veut un pont entre le passé et la société congolaise de nos jours.

Place de la liberté, rond-point de la poste, place de la République, square de Gaulle et le centre culturel Zola sont les différents lieux retenus pour abriter cette exposition sur la protection et la promotion du patrimoine historique de la société congolaise.