Sénégal: Premier League J34 / Crystal Palace 0-2 Manchester City - Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace impuissants face à City

Manchester City s'est imposé ce samedi 1er mai en début d'après-midi, sur le score de 2 buts à 0, face à Crystal Palace, où évolue l'international sénégalais Cheikhou Kouyaté.

Ce fut un début d'après-midi tranquille pour les Citizens. Ils sont facilement venus à bout de C. Kouyaté et ses coéquipiers de Crystal Palace, sur le score de 2 buts à 0.

En effet, le tacticien espagnol, Pep Guardiola a fait tourner son effectif pour ce déplacement à C. Palace ce samedi 1 er mai. Kun Aguero et le brésilien Jesus étaient alignés en attaque. Après une première mi-temps muette où City se cherchait car les combinaisons entre les joueurs alignés manquaient d'automatismes, la deuxième mi-temps fut l'inverse. Kun Aguero, lancé par Bernard Mendy va inscrire le premier but de la partie à la 57'. Il sera imité deux minutes plus tard par F. Torres qui marque le deuxième et dernier but de City dans ce match. Le score reste ainsi et City peut être champion si Manchester perd demain contre Liverpool.