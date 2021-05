Congo-Brazzaville: Droits humains - L'Unicef déplore l'utilisation des enfants à des fins politiques

L'agence de l'ONU lance un appel à la suite des incidents affectant des enfants pendant les manifestations dont des blessures par balle, décès et incarcérations d'enfants.

Pour le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), les autorités du pays sont appelées à prendre des mesures appropriées pour prévenir l'utilisation et la manipulation des enfants à des fins politiques. Elle rappelle ainsi à la population que les enfants ne devraient pas être utilisés dans des manifestations « populaires ». «L'Unicef lance un appel aux autorités et à toutes les forces vives du pays, y compris à la société civile et aux parents, pour qu'ils redoublent d'efforts afin d'appuyer les acteurs de la protection de l'enfance dans leur lutte contre la manipulation des enfants à des fins politiques, laquelle manipulation les expose à des réels dangers », a insisté Edouard Beigbeder, représentant de l'Unicef en RDC.

L'Unicef exhorte les leaders des partis politiques partout dans le pays de cesser d'utiliser les enfants en les manipulant de diverses manières. « Ces actes constituent une violation des droits de l'enfant dans la mesure où ils affectent notamment le rythme et la présence des enfants à l'école et peuvent faire courir aux enfants des risques élevés », a-t-il indiqué. L'agence onusienne a plaidé, par ailleurs, pour l'instauration d'un environnement protecteur qui contribuera à prévenir et à combattre la violence, la maltraitance et l'exploitation des enfants afin d'assurer, autant que faire se peut, la survie et l'épanouissement de l'enfant, moyennant une tolérance zéro pour toutes les formes de violence à leur égard.