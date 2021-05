Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Les étudiants encouragés à la création des entreprises

Les jeunes étudiants venus de différentes facultés de l'Université Marien-Ngouabi ont bénéficié par webinaire, le 30 avril, des enseignements sur le thème « Se lancer en affaires : comment s'y préparer ».

La visioconférence a été organisée par le Campus numérique francophone (CNF) de Brazzaville, avec l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF).

La rencontre a permis aux jeunes étudiants d'acquérir des connaissances sur l'entrepreneuriat qui est une démarche logique qui quitte de l'idée à la création des valeurs. Ils ont bénéficié du partage des expériences des experts et ont été édifiés sur les raisons pour se faire de l'argent ainsi que les capacités et aptitudes de réussite.

Le président de la commission régionale des experts de l'AUF de l'Afrique centrale et de Grands Lacs, le Pr. Jacques Etame également président de l'institut universitaire de technologie au Cameroun a souligné les difficultés d'insertion professionnelles que rencontrent les étudiants après leurs formations. De même celles de l'adaptation des compétences dans le monde professionnel.

Abordant la question de l'entrepreneuriat, Jacques Etame a partagé l'expérience de son pays sur la plateforme de coopération université-entreprise. L'expérience a connu de succès au niveau de l'entrepreneuriat féminin, explique-t-il, ajoutant qu'elle reposait sur deux piliers : l'agro-alimentaire ainsi que la chimie et la pharmacie.

Selon lui, on ne nait pas entrepreneur mais on le devient, ajoutant que les deux peuvent être compatibles. Toutefois, il faut juste déceler en chaque étudiant, en tenant compte des aspects anthropologiques, des capacités des uns et des autres puis individuellement, soulignant l'importance de l'entrepreneuriat collectif.

L'étudiant entrepreneur à l'Université de Paris Nanterne en France, chef de projet Lisungi pharma, Rufin Lepembé, a assuré les jeunes étudiants de son retour au Congo pour poursuivre ses actions d'entrepreneuriat lors de son intervention. Il a enuméré les démarches à suivre avant de se lancer dans ce monde de l'entrepreneuriat. L'orateur ajoute la motivation, l'analyse des atouts, le style de vie, la vision, les missions et valeur ainsi que bien d'autres pour réussir.

En rappel, ce webinaire a suscité la curiosité des étudiants sur le partenariat entre les instituts et l'Université Marien-Ngouabi, l'orientation vers les nouveaux métiers, la différence entre l'entrepreneuriat classique et autres formes etc.