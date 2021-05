Egypte: Le Président Al-Sissi pleure la mort du prince Muhammad bin Talal

La Jordanie a perdu l'un de ses hommes les plus éminents, le représentant personnel de Sa Majesté le Roi du Royaume hachémite de Jordanie, le défunt le Prince Muhammad bin Talal bin Al-Hussein. Un symbole national sage qui a sacrifié sa vie en servant son pays pendant des décennies, contribuant à la prospérité et à la stabilité de son pays.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi, pleure en son nom et au nom de l'Égypte, peuple et gouvernement, la mort du Prince Muhammad bin Talal, tout en exprimant sa profonde tristesse et ses sincères condoléances au peuple frère jordanien et à son honorable famille, appelant Allah le Tout-Puissant de bénir son âme de la miséricorde et d'inspirer à sa famille la patience et le réconfort.