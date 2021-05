Afrique: Covid-19 - L'Afrique recense 257 décès supplémentaires et 9963 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures

Addis — Abeba - L'Afrique a enregistré 257 décès supplémentaires liés à la covid-19 au cours des dernières 24 heures, sur un total de 121 813 décès, et 9 963 nouveaux infectés, selon les données officielles les plus récentes sur le continent.

Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine (CDC Afrique), le nombre total de personnes contaminées dans les 55 États membres de l'organisation s'élève à 4 560 119, et au cours des dernières 24 heures, 9 733 se sont rétablies de cette maladie, portant le bilan à 4 102. 903 depuis le début de la pandémie.

L'Afrique australe reste la région la plus touchée par la pandémie, avec 1 968 952 personnes infectées et 62 068 décès.

Dans cette région, l'Afrique du Sud, pays le plus touché par le covid-19 du continent, enregistre 1 581 210 cas et 54 350 décès.

L'Afrique du Nord est la deuxième zone la plus touchée, avec 1 366 607 personnes infectées et 39 860 morts.

L'Afrique de l'Est compte 604 432 infections et 11 263 décès, tandis qu'en Afrique de l'Ouest, le nombre d'infections est de 459 052 et le nombre de morts est de 6 055. En Afrique centrale, il y a 161 076 cas d'infection et 2 567 décès enregistrés.

L'Égypte, qui est le deuxième pays africain avec le plus de décès, après l'Afrique du Sud, enregistre 13 339 décès et 227 552 personnes infectées, suivie de la Tunisie, avec 10 722 décès et 309 119 cas d'infection.

Le Maroc compte 511 249 cas d'infection et 9 023 morts, l'Éthiopie compte 3 688 décès et 257 442 personnes infectées tandis que l'Algérie recense 3 253 morts et 122 108 infectés.

