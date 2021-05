Sénégal: Pr Moussa Seydi - «La Covid-19 a tué 5 fois plus que le paludisme et 2 fois plus que la tuberculose»

Lors d'une conférence tenue vendredi à l'Université africaine des sciences et technologies (Emia) sur les leçons tirer de la pandémie de Covid-19 pour une politique épidémiologique résiliente, le Professeur Moussa Seydi, Directeur du Service des maladies infectieuses de l'Hôpital Fann, a livré quelques chiffres « alarmants » de la situation de la pandémie au Sénégal.

« Entre le 2 mars 2020 et le 2 mars 2021, il y a eu 888 personnes qui sont décédées de Covid-19 au Sénégal. Durant l'année 2019, sur une période de 12 mois, le paludisme a tué 260 personnes au Sénégal. Aussi, en 2020, sur une période de 12 mois, la tuberculose a tué 420 personnes au Sénégal. Donc, la Covid-19, sur une même période, a tué 5 fois plus que le paludisme et 2 fois plus que la tuberculose », a-t-il déclaré.

Un des hommes les plus en vue dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Sénégal, Pr Seydi ajoute qu'«au niveau mondial, il y a eu environ 150 millions de cas et plus de 3 millions de morts. Si on considère la date à partir du 31 décembre 2019 au 27 décembre 2020, il y a eu 1.700.000 personnes emportées par la Covid-19 dans le monde. Cela veut dire simplement qu'il y a 300 morts de plus que la tuberculose qui avait tué 1.400.000 personnes en 2019. Tandis que le paludisme avait tué environ 409.000 personnes dans le monde. Ainsi, retenez que la Covid-19 a tué 4 fois plus que le paludisme ».