Algérie: Législatives du 12 juin - L'ANR prête à se lancer dans la campagne électorale

Alger — Le Secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli a exprimé samedi à Alger la disposition de son parti de se lancer dans la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain, avec un programme riche qui répond aux préoccupations légitimes des citoyens.

Supervisant la tenue de la conférence nationale des représentants des listes de candidature du parti, M. Sahli a précisé que sa formation politique "est prête à se lancer dans la campagne électorale avec un programme riche et varié qui répond aux préoccupations légitimes des citoyens", et ce dans le cadre de la vision du parti sous le slogan "le renouveau républicain", à travers un ensemble de changements politiques, institutionnels et socioéconomiques.

A cette occasion, l'ANR a réaffirmé sa ferme conviction de la nécessité de respecter la volonté souveraine des citoyens et de leur permettre de choisir librement leurs représentants dans les différentes institutions élues de l'Etat, soulignant dans ce contexte les préparatifs pour la participation de son parti aux élections législatives, notamment la réussite de ses militants et ses cadres dans la collecte des signatures.

Le SG du parti a également exprimé sa fierté de la diversité et de la richesse caractérisant les listes de candidature qui comprennent près de 48% de femmes, 63% de jeunes de moins de 40 ans et 78% de diplômés universitaires, saluant la décision du président de la République portant prorogation du délai de dépôt des dossiers de cinq jours supplémentaires en réponse à l'important taux de candidatures, ce qui a permis aux délégations de l'ANIE de gérer cette opération dans de meilleures conditions et d'une manière qui assure une étude attentive et objective des dossiers de tous les candidats de partis politiques et d'indépendants.

Dans le même sillage, l'ANR s'est dit satisfait des circonstances dans lesquelles a eu lieu l'opération de collecte des signatures et de dépôt des dossiers des candidature, affirmant avoir perçu une réponse de la part de l'ANIE concernant la réponse rapide aux questions d'ordre juridique posées par le parti.