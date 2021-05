Angola: MPLA réitère la valorisation du travail pour la stabilité sociale

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a réitéré, ce samedi, la valorisation du travail comme condition pour parvenir à la stabilité sociale, économique et financière des travailleurs et de leurs familles.

Dans une déclaration faisant référence à la Journée internationale du travailleur, le 1er mai, le MPLA s'est engagé à plaider auprès de l'Exécutif angolais pour l'application des mesures en vue de satisfaire les besoins des travailleurs.

Dans le document auquel l'ANGOP a eu accès, le Bureau Politique du MPLA a indiqué comme tâches «permanentes et immenses» la croissance et le développement du pays, l'augmentation de l'offre d'emplois, ainsi que l'amélioration des conditions de travail et du salaire.

Il ajoute que l'application de ces mesures repose sur le principe selon lequel "le plus important est de résoudre les problèmes du peuple".

En ce sens, le MPLA considère comme valables les initiatives de dialogue et des partenariats avec les associations, syndicats et d'autres institutions socioprofessionnelles, pour parvenir à un consensus visant à promouvoir le bien-être et à améliorer la qualité de vie des familles et de chaque citoyen.

Dans le communiqué, le BP du MPLA profite de l'occasion pour réitérer son soutien aux efforts de l'exécutif angolais et du Président João Lourenço, qui mènent des actions de conservation et création de nouveaux emplois.

Dans une déclaration faisant référence à la Journée internationale du travailleur, le 1er mai, le MPLA s'est engagé à plaider auprès de l'Exécutif angolais pour l'application des mesures en vue de satisfaire les besoins des travailleurs.

Dans le document auquel l'ANGOP a eu accès, le Bureau Politique du MPLA a indiqué comme tâches «permanentes et immenses» la croissance et le développement du pays, l'augmentation de l'offre d'emplois, ainsi que l'amélioration des conditions de travail et du salaire.

Il ajoute que l'application de ces mesures repose sur le principe selon lequel "le plus important est de résoudre les problèmes du peuple".

En ce sens, le MPLA considère comme valables les initiatives de dialogue et des partenariats avec les associations, syndicats et d'autres institutions socioprofessionnelles, pour parvenir à un consensus visant à promouvoir le bien-être et à améliorer la qualité de vie des familles et de chaque citoyen.

Dans le communiqué, le BP du MPLA profite de l'occasion pour réitérer son soutien aux efforts de l'exécutif angolais et du Président João Lourenço, qui mènent des actions de conservation et création de nouveaux emplois.