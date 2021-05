Afrique: Le Tchad au menu de l'entretien entre Denis Sassou N'Guesso et Moussa Faki Mahamat

Le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) a échangé, le 1er mai, à Oyo (Cuvette), de la situation au Tchad, avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

D'après l'émissaire de l'organisation panafricaine, la mission qui incombe aux institutions de la sous-région d'Afrique centrale et du continent est d'accompagner les autorités de transition : « il y a une transition qui se met en place et il est tout à fait naturel qu'une concertation entre la CEEAC et l'Union africaine se tienne. Donc nous avons examiné les voies et moyens pour appuyer la transition démocratique dans le pays », a commenté Moussa Faki Mahamat

Pour le moment l'UA ne parle pas de l'envoi de troupes dans le pays : « Il ne s'agit pas de contingents militaires, il s'agit d'un accompagnement. Il y a une situation politique donnée, l'Union africaine a envoyé sur place une commission d'évaluation et d'enquête pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que le Conseil de paix et de sécurité prenne ses décisions. Dans pareille circonstance, la communauté économique régionale et l'organisation continentale se concertent et mettent en place un dispositif d'accompagnement pour que progressivement le pays renoue avec la légalité constitutionnelle », a conclu le président de la Commission de l'Union africaine.

Depuis la disparition tragique du président tchadien, Idriss Déby Itno, le 20 avril, une transition militaire s'est installée au pouvoir suscitant la réprobation des forces de l'opposition et de la société civile, alors même que les combats se poursuivent entre les forces régulières et les rebelles du FACT qui sont la cause du décès brutal du chef de l'Etat.

L'Union africaine qui souhaite une sortie pacifique de la crise tente de mobiliser les acteurs tchadiens mais aussi les pays d'Afrique centrale à travers la CEEAC pour conduire cette mission primordiale à son terme pour le retour de la quiétude au Tchad.