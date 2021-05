Sénégal: Licenciements à Twyford Ceramics - La direction n'a pas violé la loi, selon l'Inspecteur régional du Travail

Suite à des licenciements intervenus à Twyford Ceramics Ltd, l'Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Thiès, Téne Gaye informe à travers un communiqué que ces arrêts de travails découlent du non renouvellement de contrats à durée déterminée (CDD) arrivés à terme. Il invite toutefois la direction de Twyford à faire preuve de dépassement pour une issue heureuse de cette situation.

Il ne s'agit pas dans le cas d'espèce de licenciements de délégués du personnel qui, le cas échéant, supposeraient une autorisation préalable de l'Inspection du Travail (article L.214 du code du travail) mais plutôt, de non renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD) arrivés à terme, relève l'Inspecteur régional du Travail. Ces renouvellements à volonté et sans limitation des CDD par Twyford Ceramics ont été contrairement à l'article L.42 du code du travail, rendus possible par l'agrément de l'APIX dont elle bénéficie, a-t-il précisé.

Il invite les deux parties d'une part les travailleurs et d'autre part la direction à faire preuve de dépassement, pour une issue heureuse de cette situation. «Car même si elle s'appuie sur le droit, un climat de travail serein gage d'une paix sociale durable porteur de progrès pour les travailleurs et de performances économiques pour l'entreprise est à ce coût», souligne Tené Gaye. Il réitère sa volonté à accompagner pour un retour définitif de la paix dans l'établissement.