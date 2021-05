Congo-Brazzaville: 6ème Prix littéraire Les Afriques - Vingt-deux romans en lice

L'ouvrage « La ronde des ombres » de l'auteur congolais, Philippe N. Ngalla, paru aux éditions Le Lys Bleu, en 2020, est retenu parmi les vingt-deux romans présélectionnés.

La sixième édition du Prix littéraire Les Afriques s'annonce très compétitive au regard de la richesse et de la diversité des thématiques abordées dans les livres choisis. « La ronde des ombres », le premier roman de Philippe N. Ngalla, fils de Dominique Ngoïe-Ngalla, fait partie des vingt-deux ouvrages présélectionnés. Né au Congo-Brazzaville, vivant en France depuis une vingtaine d'années, l'auteur explore dans ce roman les effets de la peur sur les enjeux du pouvoir. La sélection finale aura lieu à la mi-août 2021. Les membres du jury du Comité de lecture rendront publique la liste des cinq romans finalistes à la mi-août 2021 et désignera le vainqueur selon les critères retenus.

Le gagnant bénéficiera d' une somme de 6 000 Francs suisses ; d'une œuvre d'art d'une valeur de 3 000 Francs suisses ; d'un paiement de frais de déplacement et d'hébergement pour la cérémonie de remise du prix et de l'achat de 100 exemplaires du livre primé qui par la suite bénéficiera d'une grande promotion à travers les ateliers et cafés littéraires qui se tiennent dans plusieurs pays par les relais de la Cène Littéraire.

Notons que pour participer au Prix littéraire Les Afriques, il faut remplir certaines conditions, notamment être un écrivain africain ou afro descendant dont l'œuvre littéraire valorise mieux la culture noire et expose suffisamment les problèmes intrinsèques au continent africain et à sa diaspora et ne pas avoir déjà reçu ce prix au cours des trois dernières années.

Créé en 2015 par l'association des lecteurs Suisse "La Cène littéraire", ce prix vise à donner un supplément de visibilité à des auteur(e)s africain(e)s et afro descendant(e)s vivant en Afrique ou en (Amériques, Europe, Caraïbes, Pacifique, etc.) où la littérature africaine est souvent mal représentée ou relativement absente.

Le Prix de l'édition 2020 a été attribué à l'écrivaine nigériane Ayòbámi Adébàyò pour son célèbre premier roman « Reste avec moi », édité aux Éditions Charleston, 2019. Ce prix lui a été délivré par l'association Suisse La Cène littéraire, Le Cercle des amis des écrivains Noirs Engagés, en partenariat avec TV5Monde.