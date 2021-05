Maroc: L'UNTM appelle le gouvernement à soutenir les catégories impactées par le couvre-feu nocturne du Ramadan

Rabat — L'Union nationale du travail au Maroc (UNTM) a appelé samedi le gouvernement à apporter son soutien aux catégories touchées par la décision du couvre-feu nocturne instauré pendant le ramadan pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Dans un appel lancé à l'occasion du 1er mai célébré cette année sous le signe "une lutte renouvelée pour une justice sociale", la centrale syndicale a réitéré sa mobilisation pour l'instauration d'une justice sociale qui sauvegarde les droits des travailleurs marocains, consolide leurs acquis et garantit leur droit à une vie décente.

L'Union a également appelé le gouvernement à accélérer la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de sécurité au travail et du programme national de santé et de sécurité au travail, qui ont été approuvés il y a un an, et à honorer ses engagements contenus dans l'accord du 26 avril 2011 et l'accord du 25 avril 2019 ainsi que dans les autres accords sectoriels.

Par ailleurs, l'UNTM a mis en garde notamment contre toute exploitation de la crise sanitaire pour étouffer les libertés syndicales et porter atteinte aux droits et acquis de la classe ouvrière marocaine.

La centrale syndicale a salué d'autre part l'initiative royale de généraliser la protection sociale en vue de soutenir le pouvoir d'achat des familles marocaines, de parvenir à une justice sociale et spatiale et de préserver la dignité du citoyen et du salarié, tout en appréciant l'invitation adressée aux représentants des syndicats pour prendre part à la cérémonie de signature du lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes, en avril dernier au palais royal à Fes.

L'Union a également exprimé sa fierté de la résistance des travailleurs marocains face aux diverses crises économiques, sociales et épidémiques transfrontalières, appelant à la création d'une agence nationale spécialisée dans l'intégration de l'économie informelle dans le tissu économique.