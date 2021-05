Algérie: Mila - Le café d'El Djezoua, une saveur particulière pour les jeûneurs à Chelghoum Laid

Mila — Pour de nombreux jeûneurs, natifs de Chelghoum Laid (Sud de Mila), le mois de Ramadhan se conjugue quotidiennement avec la saveur particulière du café d'El Djezoua, compagnon traditionnel et attitré de l'Iftar durant ce mois sacré.

Situé en plein centre-ville de Chelghoum Laid, le Café de Tayeb Benmansour, spécialisé dans la préparation du café d'El Djezoua ne désemplit point et les clients y affluent dès la rupture du jeûne pour savourer cette boisson bien chaude dont le secret réside dans la manière traditionnelle avec laquelle il est préparé par le maître des lieux.

Pour ce sexagénaire qui affirme avoir passé plusieurs décennies aux côtés de son père à préparer le café d'El Djezoua, considère que son goût particulier, très apprécié par les clients, est lié exclusivement à la méthode toute simple de le concocter.

Et de poursuivre : "Le goût du café d'El Djezoua diffère de celui de la machine à café et c'est justement cela qu'apprécie les adeptes de ce café authentique qui viennent même en dehors de la ville de Chelghoum Laid pour en consommer ou encore boire des infusions à base de zaâtar et Khoulendjène (Galanga), localement appelé El Khoundjlène ou meskendjbir (Gingembre)".

Malgré l'existence d'une multitude de Cafés somptueusement décorés, proposant du café et diverses boissons, le café d'El Djezoua conserve sa place auprès d'une clientèle fidèle, souligne M. Benmansour, qui exploite ce café ouvert par son père en 1945, pérennisant ainsi une tradition léguée par son père.

Selon Djalal, fils de Tayeb Benmansour, ce métier est un héritage familial qu'il entend, à son tour, préserver, puis léguer à sa progéniture de sorte à assurer la continuité de sa préparation de manière traditionnelle.

Ce Café tient, en outre, à conserver l'image d'un endroit populaire au décor sobre et simple, où se rencontre des citoyens de toutes les catégories sociales autour d'un café délicat à la saveur particulière, a indiqué Djalal.

Un pan du patrimoine de la ville

Egalement propriétaire d'un Café, Ramdhane consomme quotidiennement une tasse de café d'El Djezoua chez Tayeb Benmansour car, dit-il, il trouve en ce lieu "quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs".

Pour Ferhat, imam et retraité du secteur de l'éducation, ce Café est un espace de rencontres au sein duquel des relations sont nées et ont prospéré entre adeptes du café d'El Djezoua.

"Les commerçants et les clients du marché hebdomadaire de Chelghoum Laid, tenu tous les jeudis, fréquentent ce Café chargé d'histoire et font connaissance avec les autres clients au point de tisser de profondes amitiés, en plus de multiples opportunités d'affaires", souligne Ferhat.