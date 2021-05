Cote d'Ivoire: Coopération - Le syndicat Dignité et la fédération syndicale de Chine se rapprochent

Rétablir le contact entre la Fédération nationale des syndicats de Chine (Fnsc) et la Confédération ivoirienne des syndicats libres Dignité (Cisl-Dignité). C'est le but poursuivi par l'activité de mise en relation organisée le 28 avril, à Cocody. C'est une initiative du Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine (Conijac).

Ce moment d'échange entre ces différentes entités s'est déroulé par visioconférence autour du thème : « Amélioration de la condition ouvrière et force de production de la Chine à travers l'engagement et l'action de la Fédération nationale des syndicats de Chine. Quels retours d'expériences pour les syndicats ivoiriens ? ».

Christian Séri, président du Conijac, a fait savoir que ce rapprochement est bénéfique aussi bien pour notre économie que pour les travailleurs ivoiriens. « Nous voulons contribuer au bonheur des travailleurs ivoiriens et leur permettre de bénéficier des opportunités que cette coopération offre. Il y a des opportunités de stage et de formation. Nous savons que le travail a été au cœur du développement rapide de la Chine. C'est donc judicieux de partager leur expérience aux travailleurs ivoiriens. La Fnsc réunit à elle seule 1 million 700 mille syndicats de base et fédère 300 millions de travailleurs chinois, elle a donc plusieurs expériences à partager aux syndicats ivoiriens », a-t-il fait savoir.

Intervenant par visioconférence Wan Li, ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire et Elie Boga, président de la Cisl-Dignité, ont salué cette initiative et se sont réjouis du dynamisme de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire.