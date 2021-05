Afrique du Nord: Coupe Arabe de la FIFA - Madjid Bougherra voit très grand pour les Fennecs A'

Sélectionneur des joueurs locaux, Madjid Bougherra voit déjà grand pour son équipe pour la prochaine Coupe Arabe de la FIFA.

Dans une interview accordée au site web de la Fédération algérienne, l'ancien joueur de l'équipe nationale ne cache pas ses ambitions avec l'équipe A' qui jouera cette compétition.

« D'abord, le projet de l'équipe A' est étroitement lié à celui de l'équipe A, et je reste sur la même vision que le coach de la sélection nationale, c'est-à-dire nourrir des ambitions. Nous serons habités par la volonté de gagner cette Coupe Arabe, c'est une certitude », a-t-il annoncé.

Madjid Bougherra a toutefois conscience que les choses ne seront pas faciles.

« Il faut toutefois garder à l'esprit que ce sera une épreuve relevée. A nous de tout mettre en œuvre pour la préparer comme il se doit et permettre aux joueurs de performer là-bas inch'Allah ».

L'ancien défenseur des Verts compte par ailleurs sur les joueurs algérien évoluant dans d'autres championnats pour renforcer les rangs de sa sélection.

« Ce qu'il faut savoir, c'est que les championnats des pays du Golfe, d'Egypte, d'Algérie et autres pays arabes seront tous à l'arrêt, et là on va être confronté à des joueurs de la sélection qui seront inactifs sachant qu'il y a une CAN à jouer un mois et demi après au Cameroun. Ce sera l'occasion de permettre à ces joueurs de ne pas rester inactifs et de garder ce rythme de compétition, parfaire les automatismes entre eux. Il n'y a pas mieux de préparer une Coupe d'Afrique en disputant une compétition pareille, d'autant plus que le niveau sera très certainement élevé ».