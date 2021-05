Algérie: Ligue 1 / Bordeaux - Le soulagement de Mehdi Zerkane

Bonne nouvelle pour Mehdi Zerkane et Bordeaux. Après 5 défaites de suite en championnat, les Girondins ont renoué avec la victoire ce dimanche contre le Stade rennais à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1. Une victoire 1-0 a suffi pour l'Algérien et ses coéquipiers qui s'éloignent de la zone de relégation.

C'est donc avec un grand soulagement que Zerkane s'est confié à Canal+ à la fin de la rencontre.

« C'est magnifique. C'est comme ça que je veux voir mon équipe jouer. On a joué contre une équipe difficile à manœuvrer, et là on a souffert les uns pour les autres, on a couru, on a bien joué au ballon. On gagne, ça nous donne du souffle, on est super content pour nos supporters, nos familles. Ça fait du bien, on a le sourire. C'est une journée gravée dans nos mémoires (avec le cortège des fans avant le match, ndlr) », a confié le Bordelais dans des propos relayés par Maxifoot.

Cette victoire permet à Bordeaux d'assurer quasiment son maintien en Ligue 1.