Cote d'Ivoire: "Gbagbadê Festival" - Bientôt un festival des ARTs et Cultures Bhété

La Culture Bhété a désormais un festival authentique. Il s'agit du "Gbagbadê Festival" dont la première édition aura lieu du 26 au 28 août 2021 dans la ville de Gagnoa. Mais avant, les grands axes de cet évènement seront dévoilés le 15 mai prochain, à Gagnoa.

Toutefois, en dehors de son aspect festif, le "Gbagbadê Festival" vise à se positionner comme un évènement culturel et touristique, aussi bien national qu'international dans la boucle du cacao. Il se veut être également un espace de loisirs et de divertissement et un cadre de promotion aux opérateurs économiques.

Selon l'organisation pilotée par Pascale Ziéga Guillet en collaboration avec AKYM Communication, le programme du Gbagbadê Festival 2021 est riche et varié. C'est la place Laurent Gbagbo, au quartier Babré, dans la commune de Gagnoa, qu'auront lieu les grandes articulations du festival.

Cette édition verra s'affronter différentes troupes dans des catégories bien définies, sous forme de concours avec deux manches éliminatoires, dont la demi-finale le 26 août et la finale le 28 août dans la journée. Les troupes en compétition viendront des différentes villes comme Gagnoa, Ouragahio, Soubré, Buyo, Guiberoua, Issia, Daloa, Saioua, Bayota et bien d'autres localités. "Gbagbadê Festival" concerne également des invités de toute la Côte d'Ivoire et d'autres pays.

Au programme des compétitions, un concours de beauté corporelle, "Bagnon", pour le bel homme, et "Bakwlon", pour la plus belle femme bhété. Le public aura également droit à une compétition des danses traditionnelles, où différents danseurs s'affronteront dans divers styles. Les chanteurs, chansonniers et instrumentistes se croiseront pour déterminer le meilleur.

Le jury de la première édition du Gbagbadê Festival se compose d'érudits de la culture Bhété, des créateurs et stylistes de la mode traditionnelle, des spécialistes du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement.

Autre menu de ce rendez-vous culturel en pays bhété, c'est le maquis-bal poussière, un espace aménagé en un maquis géant à ciel ouvert, dédié au public.

Le spectacle de chants et danses Béthé y sera gratuit. Des artistes du terroir seront invités pour des prestations folkloriques et des présentations de leurs productions artistiques typiquement bhété. "Gbagbadê Festival" se veut être un évènement typiquement traditionnel. De par sa tenue, les organisateurs veulent rendre hommage à cette riche culture tout en faisant la promotion de ses us et coutumes.