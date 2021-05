Afrique de l'Ouest: Mise en œuvre du projet Microsol-UEMOA au Sénégal - Le commissaire Jonas Gbian visite le site de Diama Maraye à Saint-Louis

Le Commissaire de l'Uemoa en charge du Département de l'agriculture, des Ressources en eau et de l'environnement (Daren), effectue depuis le 29 avril 2021 une mission de terrain au Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de construction des plateformes agricoles intégrées (Microsol-Uemoa).

Selon un communiqué de presse publié sur le site de l'Uemoa, il est accompagné de Madame Aïssa Kabo, Représentant résident de la Commission de l'Uemoa au Sénégal, Seyni Hamadou, directeur de l'agriculture (Daren) et Adji Otèth Ayassor, Pdg de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables (Saber), maître d'ouvrage délégué.

En présence des autorités sénégalaises, la délégation s'est rendue sur le site de Diama Maraye dans la région de Saint-Louis. Cette visite a permis d'apprécier le bon fonctionnement des installations du projet qui ont fait l'objet d'une réception provisoire le 1er avril 2021, notamment les modules électrique (solution containerisée Schneider-Electric) et thermique, les capteurs thermiques cylindro paraboliques et le groupe électrogène et son local. La visite s'est étendue aux bassins piscicoles de la ferme composés des cuves de décantation de l'eau, des bassins de reproduction, des écloseries et des bassins d'élevage.

Au cours de son séjour, le commissaire Gbian et sa suite ont également été reçus en audience par Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural du Sénégal.

Cette rencontre a été l'occasion pour les deux autorités de passer en revue le portefeuille des projets de la Commission de l'Uemoa dans le domaine agricole, notamment, le projet Microsol-Uemoa, le projet de construction des magasins de stockage, les projets d'appui à la structuration des filières riz et maïs, ainsi que le projet d'appui à l'opérationnalisation du Système d'information agricole régionale (Siar).

Le Projet Microsol-Uemoa résulte d'un accord de partenariat tripartite signé le 20 octobre 2014 entre la Commission de l'Uemoa, Saber et Scheneider Electric. En phase pilote au Sénégal et au Togo, il vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales à travers la diversification des sources d'énergie dans les huit pays de l'Union.

Grâce à ce projet, plus de cent-mille (100 000) personnes auront accès à l'énergie électrique nécessaire pour l'irrigation, l'éclairage, la pisciculture, la transformation agricole et la fourniture d'eau potable, et cela, sans émettre du CO2.