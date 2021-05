Sénégal: Rapport d'activités du premier trimestre 2021 - Oragroup affiche un résultat net de 2 ,664 milliards de FCFA en hausse de 314%

Oragroup a dégagé un résultat net de 2,664 milliards de fcfa contre 643 millions en 2019, soit une hausse de 314% au premier trimestre 2021 et ainsi confirmé sa résilience. Aussi, grâce à la bonne performance des activités d'intermédiation (+35%) et la hausse, bien que modérée, observée sur les commissions (+2%), le produit net bancaire a progressé de 16%.

Oragroup confirme sa résilience en clôturant le premier trimestre 2021 avec des chiffres clés en amélioration significative par rapport à la même période de 2020. En effet, selon son rapport d'activités du premier trimestre de cette année en cours, le résultat avant impôt a plus que doublé, comparé au premier trimestre 2020, traduisant la très bonne performance enregistrée sur le résultat brut d'exploitation, en hausse de 53%.

Le résultat net du premier trimestre est en nette amélioration, avec une hausse de plus 2 milliards de francs Cfa en glissement annuel, confie le document. Qui souligne, dans la foulée, que grâce la bonne performance des activités d'intermédiation (+35%) et la hausse, bien que modérée, observée sur les commissions (+2%), le produit net bancaire qui est passé de 37,407 milliards en 2019 à 43,505 milliards de fcfa , a progressé de 16%.

Par ailleurs le document révèle que le financement des économies des pays de présence du groupe se poursuit avec une augmentation de 10% des encours de crédits et une collecte de ressources clientèle de plus de 446 milliards comparés à la situation au 31 mars 2020.

Aussi, rapporte-t-il, malgré ce contexte difficile lié à la pandémie de Covid-19, nos équipes poursuivent leurs efforts pour atteindre un résultat satisfaisant pour nos actionnaires dans la stricte discipline des coûts et une gestion de plus en plus fine et rigoureuse des risques.

A l'en croire, la deuxième phase du projet Digital financial services (Dfs), lancée au second semestre 2019, se poursuit avec la mise en production en Côte d'Ivoire et au Sénégal, après celle du Togo. Un projet qui vise offrir, à la clientèle de oragroup, des produits innovants adaptés à ses besoins et contribuer, de manière positive, à la transformation des économies des pays de présence.