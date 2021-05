Afrique: Lutte contre la faim en Afrique - Des banques multilatérales et des partenaires annoncent des investissements de plus de 17 milliards USD

Une coalition de banques multilatérales de développement et de partenaires de développement ont annoncé, vendredi dernier , au cours d'un forum de haut niveau, des investissements de plus de 17 milliards d'Usd, afin de lutter contre la progression de la faim sur le continent africain et de renforcer la sécurité alimentaire.

Selon un communiqué de presse, ces financements ont été annoncés à l'issue d'un dialogue de haut niveau de deux jours, intitulé «Nourrir l'Afrique: leadership pour intensifier les innovations réussies ». Cet événement a été organisé par la Banque africaine de développement (Bad) et le Fonds international de développement agricole des Nations Unies (Fida), en partenariat avec le Forum pour la recherche agricole en Afrique (Fara) et l'Organisation du Système Cgiar, les 29 et 30 avril.

De plus, 17 chefs d'État africains se sont officiellement engagés à augmenter la production agricole en doublant les niveaux de productivité actuels grâce au déploiement à grande échelle des technologies agricoles, aux investissements en faveur de l'accès aux marchés et à la promotion de la recherche-développement dans le secteur agricole. Les différentes parties ont adopté un communiqué indiquant ces engagements à la clôture de l'événement.

Sur le montant total de financements indiqué, la Bad a annoncé une enveloppe de plus de 10 milliards d'USD. Elle s'est engagée à investir 1,57 milliard d'USD dans le développement prioritaire de dix produits de base sélectionnés au cours des cinq prochaines années. Cela aidera les pays à atteindre l'autosuffisance. Elle affectera également 8,83 milliards d'USD pour consolider ces filières de produits de base au cours des cinq prochaines années. Ils financeront notamment des programmes visant à ouvrir des débouchés pour les jeunes - en particulier les jeunes femmes.

« Créons dès aujourd'hui un partenariat plus solide et à plus grande échelle pour mettre les technologies et les innovations au service de centaines de millions d'exploitantes et d'exploitants agricoles », a déclaré le président de la Bad, Akinwumi Adesina.

Le Fida a fait savoir qu'il comptait mobiliser 1,5 milliard d'USD supplémentaires en faveur de l'Afrique, afin d'appuyer les mesures prises par les pouvoirs publics pour transformer les systèmes alimentaires et agricoles au cours des trois prochaines années. Il investira aussi davantage dans la création des conditions nécessaires à l'accroissement de la productivité agricole.

« Nous saluons l'engagement des dirigeants africains à accroître la productivité agricole et à améliorer la sécurité alimentaire de millions d'Africaines et d'Africains », a déclaré le président du Fida, Gilbert F. Houngbo.

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'est engagée à investir un montant maximal de 1,5 milliard d'USD dans le secteur agricole au cours de la période 2020-2024. Le Groupe de la Banque islamique de développement a indiqué, quant à lui, qu'il affecterait 3,5 milliards d'USD au développement du secteur agricole en Afrique au cours des trois prochaines années.

Se joignant à la coalition de partenaires de développement, la Bill and Melinda Gates Foundation a déclaré dans un geste de solidarité supplémentaires qu'elle investirait 652 millions d'USD au cours des trois prochaines années.

Le président sénégalais, Macky Sall, a résumé les interventions des chefs d'État africains ce jeudi en articulant une liste d'actions en sept points: accélérer la production agricole ; accroître les investissements dans la recherche-développement ; optimiser les technologies ; améliorer le langage des affaires dans le secteur agricole pour favoriser l'ouverture au monde ; appuyer l'accès aux marchés et la mise en place d'infrastructures et d'équipements de base ; investir dans de nouvelles entreprises en vue de la transformation de produits agricoles et de l'accompagnement des petits producteurs et en fin créer un mécanisme d'appui à la transformation agricole.