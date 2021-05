Cote d'Ivoire: Kassinh festival de Bouaflé - La première édition débute le 20 août 2021

La première édition du Kassinh Festival aura lieu du 20 au 22 Août prochain à Bouaflé. La conférence de presse de cet événement s'est tenue jeudi 29 Avril 2021, dans un Hôtel à Abidjan Cocody.

Selon le Commissaire Général de Kassinh Festival, Marius Lokou Bi, natif de Bouaflé, ce rendez-vous culturel qui se veut annuel a pour objectifs de valoriser et de promouvoir la culture Gouro à travers différents éventails gastronomiques que l'on trouve chez ce peuple . Le festival se situe également dans un contexte de sauvegarde du développement de la Région de Bouavéré qui vise à créer une plateforme de rencontres d'échanges et de promotion des activités relevant de la culture, du tourisme et de l'économie.

« Nous n'organisons pas un festival parce que tout le monde le fait. Il s'agira pour nous de laisser des traces qui seront bénéfiques à la population de Bouaflé. Le peuple Gouro est un tout. Nous voulons monter un groupe de danse après le festival qui sera promotionné à l'international », a affirmé Marius Lokou.

Cette édition de ce grand rendez-vous des Arts et de la Culture Gouro se fera en deux grandes composantes, une culturelle avec l'ensemble des activités artistiques, ludiques et intello-culturelles et l'autre économique dénommée Forum économique.

L'ensemble des activités de cette unième édition sera soldé par un concert de clôture au stade Municipal de Bouaflé avec des artistes Gouro Modernes que sont Dj Leo, Safarel Obiang et Dj Kerozen.

