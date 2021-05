Afrique: Tuo tchangadjouman dit Tuo Tchang, initiateur du club presse imagedafrique communication - "Pourquoi nous voulons intéresser les jeunes au métier du journalisme et au livre"

Tuo Tchangadjouman dit Tuo Tchang, promoteur du site d'informations en ligne imagedafrique.net a animé un point de presse le 27 avril 2021 à Bouaké au cours duquel il a annoncé la tenue du 28 au 29 mai 2021 de la deuxième édition du "Club presse imagedafrique communication". Il a indiqué qu'il s'agira d'intéresser les jeunes au métier du journaliste et au livre.

Selon Tuo Tchang, le thème de cette édition 2021 s'articule autour du métier du journalisme et du livre. Une thématique qui a-t-il dit, s'est imposée suite au constat que les élèves et étudiants s'éloignent de plus en plus de la lecture.

"Nous constatons que nos jeunes ne lisent plus ou lisent de moins en moins (... ) À travers ces journées, nous voulons avant tout intéresser les plus jeunes au métier du journalisme. Un métier passionnant qui nécessite une connaissance approfondie. Et cela s'acquiert à travers le livre et la recherche.

Pendant ces deux jours, des intervenants vont aller à la rencontre des élèves, qui auront aussi l'occasion de participer à différents concours et ateliers pour se familiariser avec les techniques éditoriales d'une rédaction.

Il a fait savoir qu'environ une cinquantaine d'établissements scolaires et secondaires, près de 250 enseignants des directions régionales de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (Drena 1&2) de Bouaké ainsi que plusieurs organisations de la société civile et entreprises locales se sont inscrits pour participer à cette rencontre qui a pour vocation d'éduquer les élèves et étudiants sur le métier du journalisme et la promotion du livre. Mais également leur permettre de poser des questions à des journalistes locaux ou des acteurs directs de la profession qui seront également présent. Selon le concepteur du "Presse Club Imagedafrique Communication", Tuo Tchang, ces deux journées permettront aux participants de saisir l'importance du journalisme et de la lecture.