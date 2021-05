Cote d'Ivoire: Fonds d'entretien routier - Lanciné Diaby reçoit les félicitations du conseil d'administration pour sa gestion

Réunis en session ordinaire le mercredi 28 avril 2021, de 10h 30 mn à 13 heures au Fonds d'entretien routier (FER), à Abidjan-Plateau, les membres du conseil d'administration de cette structure de l'État présidé par Joachim Djédjé Bagnon, ont félicité le directeur général du FER, Lanciné Diaby pour sa bonne exécution budgétaire, au terme du premier trimestre 2021.

Au cours de cette réunion ordinaire du conseil d'administration du FER, Lanciné Diaby a fait un exposé sur l'exécution budgétaire au premier trimestre 2021. A l'issue de cet exposé devant le président du conseil d'administration, Joachim Djédjé Bagnon et l'ensemble des administrateurs, le directeur général du Fonds d'entretien routier a reçu les félicitations de l'ensemble des administrateurs pour sa gestion durant les trois premiers mois de l'année 2021.

Le rapport de cette gestion au titre du premier trimestre 2021 a été adopté par les membres du conseil d'administration. Plusieurs acquis ont milité en faveur de Lanciné Diaby. Sous la houlette de son directeur général, Lanciné Diaby le FER a obtenu la certification ISO 9001, version 2015, dont la confirmation permet au Fonds de renforcer sa crédibilité et son image d'entreprise publique de référence et de contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire sous l'échiquier africain et international.

Le FER a aussi obtenu le doublement de la capacité de financement du programme d'entretien routier, qui est passé de 74 milliards de FCFA en 2017 à 151 milliards de FCFA en 2019. En outre, cette entreprise publique a glané des lauriers, entre autres, le 2ème prix d'Excellence de la performance économique et financière des entreprises publiques non commerciales, en 2019, sans oublier la note A1 attribuée par une agence de notation financière panafricaine. Pour rappel, le Fonds d'entretien routier a pour missions d'assurer le financement des prestations relatives aux études et travaux d'entretien courant et périodique du réseau routier, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des études et travaux d'entretien routier.