Afrique: The Voice Afrique francophone, saison 3 - Lady Shine «brille» de mille feux

Lady Shine a su convaincre le jury et le public.

La jeune artiste chanteuse burkinabè, Augustine Naon a remporté, le samedi 1er mai 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la saison 3 du concours de chant, The Voice Afrique francophone. Outre un trophée, elle a reçu un chèque de 10 millions F CFA.

Les lampions se sont éteints sur la troisième saison de The Voice Afrique francophone. A l'issue de la finale qui a eu lieu le samedi 1er mai 2021 à Abidjan, la Burkinabè, Lady Shine, Augustine Naon à l'état civil, a décroché le gros lot de cette compétition de chant d'envergure continentale diffusée sur Vox Africa et sur plusieurs chaines de télé africaines. Unique représentante du Burkina Faso à ce télé-crochet, la lauréate est repartie avec un trophée et la coquette somme de 10 millions F CFA. Outre ces prix, la grande maison de production Universal Music Africa produira, pour la jeune chanteuse, un single et un clip vidéo.

Opposée à trois autres finalistes (Foganne, Carina Sen et Gyovanni), elle a séduit, par sa brillante interprétation de la chanson, «Death Society» de l'artiste ivoirienne Meiway et un duo avec Bailly Spinto sur l'un de ses classiques, «A Nouhoume», le jury et un large public. Ainsi, grâce à un important soutien (fans, mélomanes, influenceurs, acteurs du Showbiz et journalistes culturels) et un talent indéniable, Lady Shine, première Burkinabè à se retrouver sur la plus haute marche du podium de ce concours, vient de hisser haut, par la même occasion, les couleurs du Burkina Faso sur la scène musicale internationale et africaine, en particulier.

Agée de 28 ans, Lady Shine a commencé à chanter à l'âge de 9 ans, dans une chorale en Côte d'Ivoire, pays où elle a vu le jour. A son arrivée au Burkina Faso, elle participe en 2011 à son tout-premier concours, « Faso Academy », où elle terminera quatrième de la compétition. Ambitieuse, et déterminée à faire connaître son talent, elle prend part, en 2014, au concours « Karaoké Ouaga Fm », dont elle sera la lauréate. En 2015, elle se retrouve à la deuxième place du concours «Karaoké love ». En 2019, Lady Shine est finaliste à la compétition, «Sing La Perle».

Persévérante et galvanisée par ces victoires, Lady Shine décide en 2020 de participer à The Voice Afrique francophone... The Voice Afrique francophone est la version africaine de l'émission de . L'émission voit défiler plusieurs candidats qui débutent leur parcours par les auditions à l'aveugle pour choisir un coach (membre du jury) qui l'aidera à, s'il en a l'occasion, gagner la saison. Le candidat devra affronter ses adversaires dans l'équipe du même coach lors de battles et d'épreuves ultimes pour arriver aux GrandShows (en direct) où le public donne son avis sur les prestations en direct.