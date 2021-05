Cameroun: Pharmacopée - Encore une offre de traitement

Soudicov Plus a été élaboré par l'imam Al-Hadj Modibbo Bobbo Soudi Rey de la mosquée centrale n°2 de Douala.

C'est pour apporter sa contribution à la lutte que mène le gouvernement contre le coronavirus, que l'imam Al-Hadj Modibbo Bobbo Soudi Rey, leader spirituel, chercheur et naturopathe met sur le marché, Soudicov Plus. Ce produit comme l'explique le promoteur est à la fois un antibiotique, un antipaludéen et un anti-inflammatoire.

Il est fabriqué à base de plantes médicinales et peut être pris à titre préventif et curatif. « Quand on prévient le coronavirus, une personne a besoin de sept flacons de 125 ml chacun, à prendre en sept jours, dont un par jour à jeun, saccompagné d'un verre d'eau tiède, sans sauter une prise. Lorsqu'on recherche la guérison cette fois, il faut 14 flacons : un matin et un soir avant le repas, sans oublier d'ajouter un verre d'eau tiède », explique Al-Hadj Modibbo Bobbo Soudi Rey.

L'imam de la mosquée centrale n°2 de Douala et président de l'Association des ressortissants du Mayo-Rey explique que depuis le début de la pandémie, il a perdu le sommeil. Car il fallait agir pour apporter une réponse immédiate à ce mal. C'est ainsi qu'il décide de rendre public son savoir-faire, répondant ainsi à l'appel du président de la République qui invitait à une mobilisation de tous contre le Covid-19. C'est d'ailleurs pour cette raison que Soudicov Plus est gratuit.

« J'ai opté pour le social afin de sauver un grand nombre de personnes. Quelques médicaments ont été mis sur le marché. Nous espérons à présent le soutien du gouvernement et des âmes de bonne volonté pour augmenter la production actuelle », précise l'imam Al-Hadj Modibbo Bobbo Soudi Rey. Et depuis les effets des premières bouteilles sur des patients, les commandes s'enchaînent. Maintenant, ce sont les moyens de production qui manquent.

Al-Hadj Modibbo Bobbo Soudi Rey n'est pas de ceux qui ont commencé à produire des médicaments avec l'avènement du Covid-19. Fils de guérisseur, l'imam manie et associe les plantes traditionnelles depuis sa tendre enfance. Mais c'était à l'époque en toute discrétion à travers le pays et à l'étranger.