Gabon: CNAMGS - Koula-Moutou - Jean Wilfried Mouengue et José Koyi élus délégués du personnel

L'élection des délégués du personnel au sein de la Caisse nationale d'assurance et de garantie sociale (CNAMGS ) de l'Ogoué-Lolo a eu lie le 30 avril dernier à Koula-Moutou. Jean Wilfried Mouengue et José Koyi ont obtenu 85,71% de suffrage et ont été installés par le Président du bureau Stanislas Koumba Nguembi.

C'est au son siège de la délégation provinciale de la Caisse nationale d'assurance et de garantie sociale (CNAMGS ) de l'Ogoué-Lolo, qu'a eu lieu, l'élection des délégués du personnel. Dirigée par le Directeur provincial du Travail, Lucien Boulépalt, en présence du délégué provincial de la (CNAMGS ) Ogooué-Lolo, Stanislaskoumba Nguembi, la cérémonie s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières dues à la pandémie covid 19.

Une candidature unique conduite par Jean Wilfried Mouengue comme titulaire et José Koyi a été retenue. Les deux cités appartiennent au syndicat national des agents de la CNAMGS. Leur slogan est "intégrité, engagement et solidarité".

Jean Wilfried Mouengue et José Koyi ont obtenu 85,71% et ont été installés par le Président du bureau Stanislas Koumba Nguembi. Aux cotés du Président, on pouvait signaler la présence de Ghislain Carel Ngueham comme Rapporteur et Biboutou représentant du Syna-CNAMGS (assesseur).

Le Délégué du personnel fraîchement élu Jean Wilfried Mouengue a promis à ses collègues de continuer la bataille hormis les revendications déjà exécutées. L'on peut citer par exemple celles qui sont en cours de réalisation comme : la retraite complémentaire, l'acquisition des terrains, le comité permanent de concertation économique et sociale (CPCES), le comité d'hygiène de santé au travail (CHST)...

En terme des perspectives à venir, il estime qu'il faut mettre l'agent au coeur du métier s'arrimer au modèle opérationnel CNAMGS par les formations ; la valorisation salariale ; les meilleures conditions de travail...