Gabon: UNESCO - Conclusion de l'atelier de consolidation des données de l'annuaire statistique 2018/2019

Le Ministère gabonais en charge de l'Education nationale et l'UNESCO ont procédé le 30 avril 2021, dans les locaux de la Direction générale de la formation professionnelle, à la cérémonie de clôture de l'atelier de consolidation des données de l'annuaire statistique 2018/2019. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la phase II du projet « Appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du Plan sectoriel de l'éducation ».

L'« Appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du Plan sectoriel de l'éducation » est le thème qui a réuni les cadres du Ministère gabonais en charge de l'Education nationale et les spécialistes éducation Bureau Unesco Libreville. Près de de deux semaines durant, les acteurs des deux parties ont travaillé d'arrache-pied, dans les locaux de la Direction générale de la formation professionnelle , pour aboutir aux conclusions.

Au tour de la table, les acteurs ont expliquer que l'atelier a consisté à collecter les informations fiables et crédibles portant sur l'organisation du système éducatif et sur l'accès, l'équité, et la disparité ; l'efficacité interne ; la qualité de l'éducation ; l'efficacité externe et employabilité ; le coût et financement et le pilotage et gouvernance du système éducatif, d'une part ; pour part la suite consolider les informations collectées sur la base de confrontation des résultats des différentes sources, d'autre part.

Le projet « Appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du Plan sectoriel de l'éducation », faut-il le rappeler, est mis en œuvre avec le soutien de la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'UNICEF et l'UNFPA. Il vise à aider le Gabon à répondre plus efficacement aux besoins d'informations indispensables pour connaître et relever les défis inhérents à l'atteinte des objectifs de l'Agenda Education 2030.