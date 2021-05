Gabon: Fête du travail - Huit travailleurs gabonais décorés par Ossouka Raponda

Le Premier ministre Chef du gouvernement Madame Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé ce samedi la cérémonie solennelle de décoration aux travailleurs gabonais à l'occasion de cette 135e édition de la fête du travail, célébrée sous le thème « Le Dialogue Social, levier indispensable pour la préservation de l'Emploi et la Relance de l'Économie en période de Covid-19 ».

Au cours de cette cérémonie, ce sont huit récipiendaires qui ont, des mains du chef du Gouvernement, reçu leurs médailles selon leur ancienneté au service de l'Etat et de leurs administrations respectives. Trois médailles de bronze, trois d'argent et deux d'or ont été épinglées sur ces travailleurs méritants au nom du Président de la République S. E. Ali Bongo Ondimba et du gouvernement tout entier.

« Le thème retenu pour la 135ème édition de la fête du travail, illustre la dynamique de dialogue qui anime régulièrement les partenaires sociaux que vous êtes. Le dialogue social doit être intensifié en ces temps difficiles de crise sanitaire où la prise en charge des intérêts individuels des travailleurs commande des solutions pensées, acceptées et mises en œuvre collectivement. Et ce, en toute confiance », a déclaré le Premier ministre.

C'est dans cet élan que le Premier ministre a invité, tout en rappelant les efforts menés par le gouvernement, l'ensemble des travailleurs et des centrales syndicales de s'armer de patience et de confiance vis-à-vis du gouvernement quant à la recherche de solutions idoines aux attentes et aux préoccupations présentées dans le manifeste remis par le représentant des syndicats M. Etienne Moussavou à Madame Rose Christiane Ossouka Raponda.

« Le Gouvernement a pris acte des préoccupations et des attentes que vous avez exprimées dans le Manifeste qui nous a été présenté tantôt. Ces attentes sont connues et je peux vous assurer que nous y travaillons en vue de leur satisfaction progressive. Je vous demande d'être patients, car la crise de la Covid-19 nous impose encore des contraintes très fortes. » a précisé le Chef du Gouvernement.

Par ailleurs, Madame le Premier Ministre a, au nom du Président de la République, tenu à remercier et à féliciter l'ensemble des travailleurs et des travailleuses pour les nombreux sacrifices et les efforts consentis depuis le début de la crise sanitaire qui impacte jusqu'à ce jour, toutes les couches sociales en générale et le monde du travail en particulier.