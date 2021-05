Angola: L'exécutif réitère son engagement à améliorer l'exercice de la Communication sociale

Luanda — L'exécutif angolais a réitéré, ce lundi, son engagement en faveur de la promotion d'un meilleur environnement politique et juridique, qui favorise le développement de la Communication sociale.

Dans une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai), le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale exprime le souhait que cet environnement permette la faisabilité de la mission sociale de la presse, tout en respectant les principes universellement acceptés.

Le département ministériel réaffirme son engagement à poursuivre les actions en faveur du renforcement du secteur et appelle les professionnels à exercer un journalisme de plus en plus compétent, rigoureux, responsable, impartial et patriotique.

Il encourage un journalisme qui respecte l'éthique et la déontologie de la profession et de la loi, capable de contribuer à la consolidation de l'État démocratique et de droit, à l'unité nationale, au développement économique et social et à l'intériorisation du sentiment patriotique.

Selon ce département ministériel, la Journée mondiale de la liberté de la presse devrait servir d'incitation pour tous, afin que, ensemble, ils fassent de l'information, en tant que bien public, une réalité dans la société angolaise.

Dans sa déclaration, il déclare que l'information supposée être un bien public doit se traduire par une prise de conscience de la nécessité de garantir la viabilité économique des médias, la transparence des entreprises d'Internet et la littératie sur les moyens de communication et d'information.

Le ministère relève le défi lancé cette année par l'UNESCO, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, et affirme qu'il s'est engagé à poursuivre ses efforts pour créer les conditions pour que l'information, en tant que bien public, devienne une réalité dans la vie de chacun.