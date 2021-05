Algérie: Les URS veillent à accomplir leurs missions "humanitaires et sécuritaires"

Alger — Les Unités républicaines de sécurité (URS) veillent à accomplir leurs missions "humanitaires et sécuritaires" pour la préservation de l'ordre public et la protection des personnes et des biens, "en toute circonstance" et dans le cadre du respect des lois et des principes des droits de l'homme, selon les explications données par des responsables de différents services opérationnels lors d'une visite guidée des représentants des médias au siège de la direction des URS à Dar El Beida (Alger).

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai de chaque année, les représentants des médias se sont enquis, samedi, lors de cette visite organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), des différentes missions accomplies par les services de la DURS "en toute circonstance" et dans le cadre des lois et des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme".

Il s'agit, entre autres missions, de "préserver la sécurité, rétablir l'ordre public et protéger les personnes et les biens", a-t-on expliqué.

Les URS veillent à s'acquitter "de missions humanitaires" en cas de catastrophes naturelles, d'intempéries et de circonstances exceptionnelles comme la pandémie du coronavirus", ainsi qu'à contribuer au contrôle des voies de communication, des ports, des sites stratégiques et à maintenir la quiétude et la sécurité publiques à travers l'ensemble du territoire national.

Etant une formation policière mobile et opérationnelle, ces unités disposent "de moyens efficaces pour rétablir l'ordre public et faciliter leurs tâches dans toutes les circonstances", a tenu à préciser le Directeur des URS, le contrôleur de police M'hamed Bettache.

Parmi les principaux services dont disposent les URS pour l'accomplissement de leurs missions, le service central des activités pyrotechniques assurant des missions pluridisciplinaires, dont le déminage et de désamorçage, à travers l'utilisation de moyens d'intervention, de protection et de détection de haute technologie dénotant «l'attachement de la DGSN à protéger les citoyens et à assurer leur intégrité», a affirmé le chargé de la logistique au niveau de ce service, le commissaire de police, Renani Mohamed.

Ledit service comprend également une brigade cynophile dotée de chiens bien entrainés en matière de recherche de drogues et de produits explosifs, sollicitée aussi dans la recherche de personnes ensevelies sous les décombres en cas de catastrophes naturelles, comme les séismes et les inondations.

Le service médical compte parmi les services vitaux à la Direction des unités républicaines de sécurité. Il veille à assurer les soins nécessaires aux citoyens et aux individus et à assurer leur évacuation via des ambulances équipées en matériel médical lors des différents évènements, selon le chef de ce service, Yaakoubi Adelane.

Au terme de cette visite à laquelle ont pris part des membres des Scouts musulmans algériens (SMA) et des associations de la société civile, des exhibitions d'arts martiaux ont été présentés par la brigade de protection et d'intervention qui compte parmi ses éléments une élite d'athlètes en arts martiaux.