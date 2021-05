Algérie: Les contributions de feu Pr Brahim Brahimi dans le domaine de la presse mises en exergue

Alger — La Faculté des sciences de l'information et de la communication de l'Université d'Alger 3 a organisé, dimanche, une journée d'études sur les contributions de feu Professeur Brahim Brahimi en matière de liberté de la presse, au cours de laquelle nombre d'enseignants ont évoqué le parcours scientifique et professionnel du fondateur de l'Ecole nationale supérieure de journalisme et de sciences de l'information (ENSJSI).

Dans leurs interventions, les participants ont mis en exergue la définition de liberté de la presse chez le Pr Brahim Brahimi et son rôle en tant qu'enseignant universitaire dans la promotion de la profession de journalisme et le domaine de la presse et de la communication en général à travers son analyse, son interprétation et ses attitudes scientifique et académique concernant les différents défis posés à la presse algérienne.

La majorité des intervenants ont été unanimes à dire que le regretté, qui a fondé en 2008 l'ENSJSI et y a occupé le poste de directeur jusqu'à sa démission en 2013, était un "défenseur de la liberté des médias et de presse, un intellectuel et un critique".

S'agissant de la carrière professionnelle du défunt Brahim Brahimi, le même intervenant a fait savoir qu'il "était un enseignant universitaire qui respecte sa spécialité et engagé sur la question de la déontologie", ajoutant qu'il était "très critique à l'égard de la situation de l'université, notamment en raison de la pensée administrative plus orientée vers la popularisation universitaire.

Les participants ont également évoqué les règles obligatoires relatives aux médias et aux activités de communication visant à définir les droits et devoirs des journalistes.

Décédé le 22 septembre 2018, feu Brahim Brahimi, a laissé plusieurs livres dont les plus importants sont "Le Pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie" (1989), "Le Pouvoir, journalisme et droits de l'homme" (1998), et "Le droit à l'information à l'épreuve du parti unique et de l'état d'urgence" (2002).