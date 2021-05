Cameroun: Conservation des vaccins - Des réfrigérateurs solaires offerts

L'Association Jeunesse Verte du Cameroun a remis ce don au ministre de la Santé publique vendredi dernier à Yaoundé.

La conservation des vaccins sera mieux assurée dans certains districts de santé des régions de l'Adamaoua et de l'Est, précisément à Tibati, Ngaoundal, Djohong, Tignère, Ngaoundéré rural, Batouri, Bertoua, Bétaré-Oya, Lomié et Ndélélé. Ce défi est relevé grâce à l'Association Jeunesse verte du Cameroun (Ajvc), qui a remis vendredi dernier au ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachie un don de 20 réfrigérateurs solaires et kits photovoltaïques représentant la première vague d'une série de 59 équipements complets de la chaîne de froid pour un coût global estimé à 34,6 millions de F. C'était en présence du représentant-résident de l'OMS au Cameroun, Dr Phanuel Habimana.

En remettant le paquet, la présidente de l'Ajvc, Marie Tamoifo Nkom qu'accompagnait Aline Flore Kana Fomekong, coordonnatrice de ladite association, a fait savoir qu'il s'agit d'un don obtenu avec l'appui technique et financier de son partenaire, Suisse Solafrica. Elle a ajouté que cet appui allait assurer une chaîne de froid optimale et améliorer les conditions de travail dans les structures de santé rurales et semi-urbaines, et mieux assurer la conservation des vaccins destinés aux nouveau-nés et femmes enceintes. La mise en service de ces équipements va également permettre à ces formations sanitaires de disposer de l'énergie de façon permanente.

S'exprimant au nom du gouvernement, le Dr Manaouda Malachie a souligné que cette offre qui permet de renforcer la chaîne de froid destinée à la vaccination des populations cibles tombe à point nommé. Car en ce moment le ministère de la Santé publique est lancé dans un vaste processus de vaccination des populations contre le Covid-19. Pour cette action et pour toutes les autres que mènent cette association en vue d'accompagner le gouvernement camerounais dans divers domaines, le Minsanté a exprimé la gratitude de ce département ministériel aux donateurs.