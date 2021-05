Cameroun: Elite One - Deux forfaits et un match à reprogrammer

TKC et New Stars sanctionnés, alors que le match New Stars-UMS est à rejouer. C'est le verdict de la commission d'homologation et de discipline de la Fecafoot récemment réunie à Yaoundé.

Sur les trois rencontres de la Poule B qui ont récemment fait l'objet de l'examen des membres de la commission d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) sous la présidence de Ntube Nzubepie, deux ont abouti à des sanctions. Les deux matches comptant pour la première journée du championnat national Elite One ont été gagnés par forfait. Ainsi, Yong Sport Academy (YOSA) gagne face au Tonnerre Kalara Club (TKC) sur le score de 3 buts à 0. C'est sur ce même résultat que Colombe du Dja-et-Lobo domine New Stars de Douala. Tandis que l'affiche New Stars -UMS, comptant pour la troisième journée se disputera certainement avant la fin de la phase retour.

Le 7 mars dernier au Yong Sport Academy Stadium de Bamenda, la rencontre devant opposer YOSA au TKC ne s'était pas disputée. Les Kalara Boys n'avaient pas présenté les résultats des tests Covid-19 comme le stipule le règlement de la compétition. Le central Abdou Mefire avait donc constaté la situation. Par contre, le même jour à Yaoundé, New Stars ne s'est pas présenté au stade pour affronter Colombe du Dja-et-Lobo. Non seulement TKC et New Stars perdent par forfait, (trois points chacun sur leur classement général). Par contre, YOSA et Colombe gagnent trois points et trois buts.

Le 21 mars dernier au Stade de la Réunification de Douala, le match entre New Stars - UMS de Loum ne s'était pas disputé parce que les dirigeants d'UMS avaient refusé que leurs joueurs descendent sur l'aire de jeu. En effet, le club n'était toujours pas entré en possession des résultats des tests Covid-19 à quelques heures de la rencontre. Une réserve qui a d'ailleurs été salutaire puisque quand ceux-ci seront connus plus tard, on constatera qu'UMS avait 14 cas positifs dont 11 joueurs et trois encadreurs. La commission d'homologation a automatiquement décidé de la reprogrammation de cette rencontre.