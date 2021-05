Cameroun: Télécentres communautaires polyvalents - La relance se confirme

Le ministre des Postes et Télécommunications a renouvelé la convention avec la Giz jeudi dernier dans le but de développer ces espaces d'inclusion numérique.

Le ministre des Postes et Télécommunications (Minpostel) et le programme d'appui au développement communal de la Giz (Pradec II) ont signé jeudi dernier une convention de partenariat relative à la dynamisation des télécentres communautaires polyvalents (Tcp). Une collaboration qui permettra, dans le cadre de de la transformation digitale d'offrir aux populations locales un accès de qualité aux services numériques. C'est que la phase pilote de ce projet de la Giz qui appuie le processus de décentralisation au Cameroun avec entre autres objectifs, la mise en œuvre des solutions innovantes Tic, spécialement dans les zones rurales, a produit de bons fruits dans les communes de Mayo-Oulo, Bibemi et Madama. Alors les deux partenaires remettent ça.

Ce sont donc à ce jour deux télécentres qui ont été entièrement rénovés par les maires, trois réseaux d'accès Wi-Fi donnant accès aux contenus offline et en ligne à partir de 31 points d'accès qui ont été déployés autour des Tcp de Bibémi et Mandama et du point d'accès numérique de Mayo-Oulo, 31 points d'accès wifi ont été installés dans les établissements scolaires, centres de santé, centres d'hébergement municipal, bâtiments de mairies, etc. « Nous savons que les zones rurales sont défavorisées et pour donc réaliser l'inclusion numérique, le gouvernement a mis en place le programme des Tcp pour permettre aux populations des zones rurales d'être connectées, de profiter des innovations numériques mais il se trouve que le modèle économique adopté n'a pas été viable», explique la Minpostel.

Le partenariat renouvelé jeudi dernier a donc pour but de dupliquer ce modèle qui a marché auprès des Tcp pilotes. « Le programme Pradec II qui est mis en œuvre par la Giz apporte un appui qui est à plusieurs niveaux. Sur les questions de transfert de compétences du niveau national au niveau local pour que les communes prennent la responsabilité de bien gérer ces centres. Nous apportons un appui technique notamment avec le développement des outils numériques avec plusieurs applications qui permettent aux jeunes, aux femmes de s'inspirer, de s'informer aussi », indique Arnim Fischer, directeur des programmes de la Giz. Cette phase qui s'étend de septembre 2020 à août 2023 va se matérialiser dans les régions du Nord, du Littoral et du Sud-Ouest.