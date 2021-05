Cameroun: Sud - Session budgétaire en vue

Après avoir trouvé un siège en plein cœur de la ville d'Ebolowa, la mise à niveau des personnels se poursuit.

Ebolowa, mercredi, 28 avril dernier. Pour la première fois, s'ouvrent les portes du siège du Conseil régional du Sud, sis en plein cœur du quartier administratif. La raison ? Une session de formation des acteurs régionaux de la décentralisation se tient ici, sous l'égide du ministère en charge de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel). La formation illustre, en elle-même, le droit reconnu à tout élu local qui y trouve l'opportunité de renforcer ses capacités dans le but d'exercer efficacement son mandat...

En réalité, la circonstance laisse découvrir cet imposant bâtiment, construit il y'a quelques mois par le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Constitué d'un rez-de-chaussée et de deux étages, l'immeuble abrite aujourd'hui le siège du Conseil régional du Sud. On y dénombre environ 70 bureaux de différents standards, deux salles de réunion, plusieurs parkings sécurisés, une grande salle de conférence avec vue panoramique sur une bonne partie de la ville, principalement sur le Mont-Ebolowa, etc. le complexe, peut-on constater, est bâti sur environ un hectare et présente des fonctionnalités pour un service efficient.

Se doter d'un siège digne de ce nom, dans un temps aussi court, est l'un des faits importants permettant d'évaluer l'action de cette jeune institution, cent jours seulement après l'installation officielle de son exécutif et de l'ensemble du conseil régional. L'on se souvient que, le 22 janvier 2021, Place des Solennités de Nko'ovos, le gouverneur Félix Nguélé Nguélé, en sa qualité de représentant de l'Etat, envoyait le président du Conseil régional, Emmanuel Mve Elemva et ses collaborateurs à leurs devoirs. Il avait décrit cette équipe pionnière comme « les désormais timoniers du développement intégrale de la région » et leur rappelait que le temps était déjà compté. L'urgence dans l'action prompte à mettre sur pied cette collectivité territoriale décentralisée était ainsi inscrite en lettres d'or.