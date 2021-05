Cameroun: « Nous leur apportons un accompagnement »

interview

Georges Elanga Obam, ministre de la Décentralisation et du Développement local.

Monsieur le ministre, le 1er mai 2021, les exécutifs des Conseils régionaux ont franchi le cap des 100 premiers jours d'activités. Quelle appréciation faites-vous de ces trois premiers mois de déploiement ?

A la vérité, je devrais peut-être vous dire que c'est à ces organes qu'il faut poser la question. Ce sont des collectivités territoriales décentralisées (CTD) sur lesquelles je n'exerce aucune autorité hiérarchique, mais des pouvoirs de tutelle au second niveau, puisque les gouverneurs de régions sont en première ligne. J'ai donc une appréciation qui porte plus sur ce que l'administration peut avoir apporté comme contribution aux Conseils régionaux dans la première centaine de jours de leurs existences. J'ai une première réjouissance à exprimer, c'est de voir que tous les exécutifs des Conseils régionaux sont en place, avec le regret que le président du Conseil régional du Nord nous ait quittés prématurément.

Ils se déploient. Je vois ici et là des réflexions qui sont menées sur la perspective stratégique que chaque Conseil régional se donne. Je vois des consultations avec les différentes parties prenantes, l'administration, la société civile, le monde des affaires. Je vois des échanges avec certains partenaires techniques et financiers et des activités de coopération internationale décentralisée qui se mettent en place. J'apprécie tout cela. Et ça donne à voir que les Conseils régionaux sont une réalité et que ceux qui les animent font preuve d'imagination et de créativité et surtout qu'ils se conforment strictement à ce que la loi a prévu.

En quoi a consisté l'appui des pouvoirs publics au cours de cette période ?

Notre contribution à leurs activités dans cette période a surtout consisté en un accompagnement. Il se situe sur le plan matériel pour qu'on ait une manifestation physique et visible des Conseils régionaux en termes d'infrastructures, un accompagnement en matériel et équipements divers pour que le matériel de travail soit rendu disponible. Il y a un accompagnement intellectuel qui est également organisé pour que le Code général des CTD soit maîtrisé par tout l'environnement des Conseils régionaux : la tutelle, les exécutifs, les services déconcentrés de l'Etat qui sont en première ligne.

Des formations ont été organisées. Il y a un accompagnement pour le montage financier des outils financiers dont les Conseils régionaux auront besoin, à l'instar des budgets. Une formation en termes de coaching a été organisée pour les aider à confectionner le moment venu leurs budgets. La dernière activité qui est en cours, et qui va s'achever cette fin de semaine, c'est la formation à l'organisation, à l'administration, à la gestion des finances qui est donnée aux exécutifs et à la tutelle.

Vous avez évoqué la tenue des sessions budgétaires. Peut-on déjà avoir une idée du timing de celles-ci ?

Notre idée est que les Conseils au courant de ce mois de mai 2021 puissent se réunir pour discuter des questions budgétaires. Parce que les préliminaires que nous voulions mettre en place ne le sont pas encore parce que je n'en ai pas encore discuté avec les présidents de conseils. J'entends le faire très rapidement. Tous sont aujourd'hui suffisamment outillés pour que les discussions budgétaires puissent avoir lieu. Nous souhaitons également que l'encadrement dont ces structures ont bénéficié dans les phases d'apprentissage soit à proximité au cas où leur intervention pourrait aider à faire avancer les choses.

En dehors des bureaux des exécutifs, des secrétaires généraux et des receveurs régionaux, les organigrammes et même les règlements intérieurs ne sont pas encore disponibles...

Je voudrais rappeler qu'il y aura un organigramme-type de l'administration régionale. Il s'agit d'un acte réglementaire sanctionné par un acte du Premier ministre, chef du gouvernement, après consultation des chefs des exécutifs. C'est cet acte qui est en cours de finalisation et nous passerons à l'étape de la discussion pour la validation de celui-ci. Mon idée est que c'est une sanction qui n'est pas lointaine. Le règlement intérieur relève d'un acte réglementaire signé par le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Celui-ci a déjà été signé. Ces outils seront rapidement mis à la disposition des Conseils régionaux, pour que les budgets à venir enregistrent cette organisation et la configuration tienne compte des moyens financiers qui pourront être rendus disponibles.

En tant qu'autorité de tutelle, vous entrevoyez les premières actions des conseils régionaux en faveur des populations à quel moment ?

Si vous interrogez mon enthousiasme, je dirai : tout de suite. Mais je suis responsable et j'essaie d'être logique en considérant que ce sont des institutions qui sont extrêmement nouvelles. Elles découvrent le travail qu'elles ont à faire et qui nécessite des moyens importants. Je voudrais considérer que nous sommes dans une année de mise en place, de réflexion stratégique et d'installation des ressources humaines. Il y a des actions symboliques que chaque Conseil régional aura à cœur de poser pour marquer sa présence. Et nous les encourageons vivement.

Nous avons le Conseil régional du Nord qui vient de perdre son président. Qu'est-ce qui va se passer ?

Ce sera une application rigoureuse de la loi. Celle-ci prévoit que lorsqu'il y a décès d'un président de Conseil régional, il est pourvu à son remplacement temporaire par le premier vice-président, mais que la prochaine session qui se tient enregistre l'organisation de l'élection du président du Conseil. La session budgétaire qui va discuter du budget de la région du Nord aura également comme point, l'élection du président du Conseil régional.