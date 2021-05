Maroc: Ecouter de la musique calme avant le coucher améliore le sommeil

Écouter de la musique apaisante est souvent recommandé comme moyen de se détendre avant d'aller se coucher. Eh bien, selon une nouvelle étude, écouter de la musique apaisante pendant au moins une demi-heure avant de se coucher peut faire la différence.

Des chercheurs de l'hôpital universitaire national Cheng Kung de Taïwan ont combiné les résultats d'études impliquant plus de 280 participants pour comprendre l'effet que l'écoute de musique peut avoir sur la qualité du sommeil chez les adultes de plus de 60 ans. Ils ont constaté que les personnes qui écoutaient de la musique apaisante avec un tempo lent de 60 à 80 battements par minute dormaient mieux que celles qui écoutaient de la musique rythmée. En outre, l'écoute de musique apaisante pendant 30 minutes à une heure avant le coucher avait également un impact sur la qualité du sommeil. «La musique apaisante peut améliorer le sommeil en ralentissant votre rythme cardiaque et votre respiration, et en abaissant votre pression artérielle. Ceci, à son tour, contribue à réduire vos niveaux de stress et d'anxiété.

Les chercheurs ont également appris que l'écoute de musique pendant plus de quatre semaines améliore mieux la qualité du sommeil que l'écoute de musique pendant une période plus courte», estiment les scientifiques. Et bien que l'équipe n'ait pas déterminé quel type de musique apaisante améliorait le plus le sommeil, elle a insisté sur le fait qu'il n'y a aucun mal à écouter de la musique classique ou du piano doux le soir.

«Si vous avez des problèmes de sommeil, écouter de la musique peut être un moyen sûr, efficace et facile de vous aider à vous endormir et à rester endormi. Elle peut également réduire votre besoin de médicaments pour vous aider à dormir», ont-ils conclu. Les résultats complets de l'étude ont été publiés dans le Journal of the American Geriatrics Society.