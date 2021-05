Maroc: La course vers un leadership mondial en matière de vaccins

S i ce n'est pas cassé, ne le réparez pas, dit le vieil adage. Mais le plan de vaccination actuel dans le monde est vraiment «cassé» et personne ne semble le réparer, malgré les conséquences désastreuses pour la vie, les moyens de subsistance et l'économie mondiale.

C'était censé être l'année de la reprise. Mais, d'un point de vue épidémiologique, cela s'annonce pire que 2020, et la dynamique actuelle suggère que 2022 ne sera pas mieux. Cela ne doit pas forcément être comme ca. Mais pour s'engager sur une meilleure voie, il faudra un leadership mondial fort qui, pour une fois, évite les vœux pieux.

Regardons les faits. Les cas et les décès quotidiens confirmés de COVID-19 s'élèvent à plus de 800 000 et 12 000, respectivement. Et ils sont sur la bonne voie pour dépasser les sommets atteints en janvier 2021. Non seulement l'Inde est en proie à une vague dévastatrice de virus; d'autres pays qui ont été pour la plupart épargnés jusqu'à présent, notamment en Asie et en Afrique, risquent également de faire face à de graves flambées. Le monde dispose de plusieurs vaccins efficaces. Mais il n'évolue pas assez vite pour les administrer: environ 18 millions de doses sont actuellement administrées quotidiennement, contre 18,6 millions il y a deux semaines. Etant donné que la plupart des vaccins doivent être administrés en deux doses, cela signifie qu'il faudra deux ans pour vacciner 80% de la population mondiale.

Il est peu probable que ces deux années soient agréables. La campagne de vaccination très réussie d'Israël a entraîné une baisse spectaculaire des cas et des décès, permettant à l'économie de se rouvrir presque complètement. Mais d'autres vaccinateurs vedettes - comme les Etats-Unis, le RoyaumeUni, les Emirats arabes unis, le Chili, l'Uruguay, la Hongrie et la Serbie - n'ont pas encore constaté d'effets similaires. Au Royaume-Uni, les cas ont considérablement diminué, mais cela était principalement dû à un verrouillage strict et coûteux. Le Chili a également subi un verrouillage difficile, mais ses niveaux d'infection n'ont pas encore baissé de manière significative. Les nouveaux cas aux Etats-Unis et aux Emirats arabes unis restent obstinément élevés. Cela peut s'expliquer par les mathématiques de la contagion. Les cas diminuent lorsque le taux de reproduction (R) - le nombre de personnes infectées par chaque personne infectée - tombe en dessous de un. En supposant (avec optimisme) que ni les vaccinés ni les récupérés ne propagent le coronavirus, la part restante de la population doit être inférieure au taux de reproduction du virus (RO), qui, sans distanciation sociale, est d'environ quatre.

En d'autres termes, à moins qu'au moins 75% de la population ne soit immunisée, R dépassera 1 et les cas continueront d'augmenter de façon exponentielle. Le respect des règles de distanciation sociale restera donc essentiel pour limiter la transmission. Mais les verrouillages sont coûteux et des recherches récentes suggèrent qu'ils deviennent moins efficaces, en raison de la «fatigue du verrouillage». Même après que 75% du monde soit vacciné, nous n'aurons pas fini. Selon Albert Bourla, PDG de Pfizer, une troisième dose de «rappel» du vaccin sera probablement nécessaire d' ici un an, afin de garantir une immunité continue face aux nouvelles variantes de virus. En termes simples, nous devrions prévoir de vacciner le monde chaque année, et nous sommes sur la bonne voie pour prendre deux fois plus de temps. C'est une recette pour un virus endémique. Et pourtant, nous ne sommes guère dans une situation impossible. Au contraire, les aspects économiques de la solution sont simples et étonnamment non controversés, du moins parmi les économistes.

Le développement d'un nouveau vaccin - y compris la preuve de son innocuité et de son efficacité - comporte un coût fixe important. La fabrication de copies de ce vaccin implique un coût variable beaucoup plus faible. Dans l'état actuel des choses, une entreprise qui développe un nouveau vaccin (un «développeur») récupère ses frais fixes en vendant des doses. Il empêche également les autres de fabriquer son vaccin en brevetant son invention. Le résultat est des prix élevés et un approvisionnement restreint. La dernière chose dont nous avons besoin pendant une pandémie. Une bien meilleure solution serait que les développeurs reçoivent un paiement forfaitaire important en échange de la propriété intellectuelle. Toute entreprise capable pourrait alors fabriquer le vaccin sous licence gratuite, augmentant ainsi l'offre et baissant les prix.

Parce que la vaccination des personnes profite aux autres (en parlant d'économiste, elle a des «externalités positives»), il y a lieu de subventionner - voire de donner - des doses. Quelqu'un - que ce soit les Etats-Unis, l'Union européenne ou un consortium de pays riches - devrait payer la somme forfaitaire aux développeurs. Le coût de fabrication des doses ne doit pas être un obstacle, sauf pour les pays les plus pauvres. En fait, les coûts pour le monde sont négligeables, en particulier par rapport aux avantages que les pays riches retireraient d'une campagne mondiale de vaccination réussie. Cette solution ne laisserait pas les développeurs plus mal lotis. Mais, en rendant le processus de vaccination beaucoup plus rapide et plus efficace, cela rendrait le monde bien meilleur. Malheureusement, ce n'est pas l'approche suivie par l'installation COVID19 Vaccine Global Access (COVAX), une alliance internationale louable mais modeste engagée pour assurer un large accès aux vaccins contre les coronavirus.

En fait, les objectifs de COVAX sont trop modestes et insuffisants pour ce dont le monde a besoin, surtout si de nouveaux vaccins deviennent nécessaires à mesure que le virus mute. Il ne couvre ni les paiements forfaitaires aux développeurs ni l'entrée gratuite dans la fabrication. Il traite davantage de la question de l'organisation d'une file d'attente équitable, compte tenu des approvisionnements limités. Etant donné que nous devons nous préparer à un monde dans lequel nous aurons périodiquement besoin de nouveaux vaccins, nous avons besoin de sociétés pharmaceutiques fortes et rentables capables de lever les capitaux et de garantir les ressources pour les développer. Cela devrait être garanti par l'organisation de tournois ou d'offres d'achat pour acheter la propriété intellectuelle de ces vaccins et peut-être même l'assistance technique pour assurer la production selon les normes de qualité appropriées. Les entreprises concourraient pour ces tournois, qui seraient organisés avec un maximum d'informations sur la génétique des variantes émergentes du virus, ce qui nécessite un effort de surveillance mondial.

Mais le monde doit également augmenter sa capacité de production pour soutenir la vaccination au double du rythme actuel. De plus, compte tenu de l'expérience récente des pays qui stockent des vaccins et interdisent les exportations, il est essentiel d'autoriser l'entrée gratuite dans la fabrication de vaccins, afin que les Etats puissent sécuriser l'accès au vaccin en augmentant leur propre capacité de production. Le monde a besoin de plus de vaccins COVID-19. Mais d'abord, il a besoin du leadership politique mondial qui prendra les mesures simples mais nécessaires pour les garantir.

*Ancien ministre de la Planification du Venezuela et ancien économiste en chef à la Banque interaméricaine de développement.