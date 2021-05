Ile Maurice: Fête du Travail - Le gouvernement parle de solidarité et des mesures de protection de l'emploi

Le gouvernement a passé un message de solidarité envers les travailleurs. Le Premier ministre Praving Jugnauth, Steve Obeegadoo, Alan Ganoo et Ivan Collendavelloo se sont exprimés dans le bulletin de 19h30 de la MBC ce samedi 1er mai 2021.

Le Premier ministre a tenu à rendre hommage aux travailleurs et parle de solidarité envers ceux qui doivent travailler de chez eux ou qui ont perdu leur emploi. Pravind Jugnauth a rappelé les mesures prises par le gouvernement avec le salaire minimal et le Wage Assistance Scheme. Il avance d'avoir une pensée pour les Mauriciens qui ont perdu leur emploi à cause de la situation économique.

Le Deputy Prime Minister et leader de la Plateforme Militante, Steven Obeegadoo souligne qu'il faut avancer vers la protection de l'emploi. «Il faut que nous travaillions vers la relance du tourisme et de remettre l'économie sur les rails», a fait ressortir le ministre du Tourisme et des Terres et du Logement.

Le ministre Alan Ganoo, leader du Mouvement Patriotes Mauricien à énuméré les mesures pour protéger l'emploi. Il demande aux Mauriciens de faire confiance le gouvernement pour préserver l'emploi.

Ivan Collendavelloo, député et leader du Muvman Liberater lui apporte son soutien aux travailleurs plus particulièrement ceux qui ont été licenciés.

Le ministre du Travail Soudesh Callichurn, s'est de son côté adressé aux travailleurs dans un message télévisé. «Le gouvernement soulage les entreprises avec le Wage Assistance Scheme et le Work Fare Programme pour ceux ayant perdu leurs emplois. Les Mauriciens doivent s'intéresser aux secteurs comme la manufacture et la construction, car les travailleurs étrangers ne peuvent venir pour l'instant. Le gouvernement a permis d'avoir des changments de conditions de travail, dont le salaire minimum. N'hésitez pas à prendre ces emplois», a avancé le ministre du Travail.