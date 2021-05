Ile Maurice: Passagers en provenance de la grande péninsule - Le variant indien s'est-il invité à Maurice ?

Le virus, «puissance trois», plus contagieux, a-t-il débarqué chez nous ?

C'est possible, affirme Rama Valayden, dans un live posté vendredi sur sa page Facebook. Un Indien qui allait embarquer jeudi a été testé positif et n'a pas pris l'avion, affirme l'avocat. «Quid des autres qui accompagnaient ce patient testé positif ? N'ont-ils pas été infectés et si oui n'ont-ils pas infecté les autres dans l'avion et par la suite dans le véhicule qui les emmenait vers leur centre de quarantaine respectif ?» Si au moins un passager est entré à Maurice avec le virus, selon Valayden, il serait porteur du variant indien, autrement plus dangereux et transmissible.

Contactée, la Dr Catherine Gaud assure que les tests des passagers qui viennent de débarquer à Maurice sont tous négatifs et qu'il n'y a rien à craindre. Elle insiste par la même occasion sur le fait que le virus circulant à Maurice appartient à une seule souche et qu'il ne s'agit ni du variant sud-africain, ni du variant anglais ni du variant indien. «Sauf que, dit-elle, deux passagers en janvier étaient porteurs du variant indien mais ils ont été isolés promptement et n'ont contaminé personne... » Elle ne peut confirmer si les deux passagers en question étaient des Mauriciens ou non car les frontières étaient ouvertes en janvier. Elle affirme également que sur les 160 spécimens envoyés en Afrique du Sud pour connaître la souche du virus, la moitié d'entre eux se sont révélés être le même virus qui circule à Maurice, les résultats de l'autre moitié étant toujours en attente.

Pourtant, répondant à la Private Notice Question du 6 avril à propos du patient R. décédé en janvier, Kailesh Jagutpal avait affirmé : «I wish to inform the House that the samples for the first 34 detected local cases as from 05 March 2021 were sent for analysis in South Africa on 13 March 2021 and the results were received on 24 March 2021. It was found that the lineage of the late patient R.M.R., his son Mr H.R. and Dr. A. is not the same as the one currently in circulation in Mauritius.»

Questions dès lors : quelle souche ou variant portaient le patient R. - qui est décédé -, son fils et le Dr A. ? Jagutpal a déclaré qu'il attendait toujours les résultats pour le savoir. Et à hier, on attendait toujours.

Justement, pour le Dr Sanjiv Rughooputh, virologue exerçant en Angleterre, le laboratoire sud-africain ayant effectué l'analyse devrait être en mesure de dire quelle est la souche exacte. Et si cela n'a pas été fait, le virologue proposait de fournir la réponse si les données du séquençage lui sont transmises (l'express du 9 avril).

Mais lui aussi, il attend toujours...