Afrique de l'Ouest: Barkhane/Sahel - La Cour des comptes appelle à un bilan d'étape et à la précision des critères de bonne fin de l'opération

La stratégie de la France et de la coalition pour le Sahel, réunissant 45 pays et organisations internationales, repose sur quatre piliers, qui ont besoin d'un bilan au vu des objectifs assignés, des moyens déployés et des résultats obtenus, pour tirer des enseignements et préciser les critères de bonne fin de l'opération .

Le premier, relevant de la force française Barkhane et de la Force conjointe du G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Tchad, Niger et Mauritanie), se concentre sur la lutte contre les organisations terroristes qui sévissent dans la région. Le second vise à faire monter en puissance les armées locales, afin de leur permettre de mener leurs propres opérations anti-terroristes et d'assurer ainsi par elles-mêmes la sécurité de leur pays. Les troisième et quatrième piliers consistent respectivement à renforcer les institutions étatiques locales, tout en favorisant leur retour dans les régions délaissées et à œuvrer en faveur du développement économique.

Si le premier pilier donne des résultats, ce n'est pas que les autres « sont défaillants, au moins en partie [ ... ] . C'est pour cette raison que le sommet de N'Djamena a appelé à la mise en œuvre d'un sursaut civil, en faveur du développement et des populations », a relevé la députée française, Nathalie Serre, lors de la présentation en commission du rapport sur la force Barkhane qu'elle a co-écrit avec Sereine Mauborgne.

Dans un référé qu'elle vient de rendre public, la Cour des comptes établit le même constat et va même plus loin en s'interrogeant sur la « cohérence des actions civiles et militaires que conduit la France dans la région, au service à la fois de la sécurité des États et du développement économique et social des populations ». Pour enfin conclure que « la connaissance et le suivi de l'aide comportent des lacunes et que la coordination des actions de sécurité et de développement de la France dans la région doit être renforcée ». Les magistrats ont évalué, « à partir de données disparates », les dépenses annuelles de la France au Sahel, en additionnant le coût des opérations militaires, l'aide publique au développement ainsi que les actions de l'Agence française du développement et les contributions au fonctionnement de la Minusma. Ainsi, entre 2012 et 2018, les dépenses dans les pays du G5 Sahel sont passées de 580 millions à 1,35 milliard d'euros. Cette hausse est due pour une large part [60%] au coût des opérations militaires françaises, selon eux.

« Les dépenses de l'aide publique française au développement n'ont pas suivi la même progression, et la priorité affichée en faveur de la zone Sahel ne s'est pas traduite dans les faits : les cinq Etats sahéliens représentaient en 2018 10 % de l'APD française en Afrique et le Mali 2,5%, des proportions inchangées par rapport à 2013 », a souligné la Cour des comptes. D'où son constat amer : « La montée de l'engagement militaire de la France dans la région ne s'est pas accompagnée, jusqu'en 2018 inclus, d'une accentuation notable de l'effort d'aide publique au développement en sa faveur ». La dégradation de la sécurité, constatée en 2018 et 2019, dans le centre du Mali et la région dite des trois frontières [Liptako-Gourma, ndlr] « n'a pas permis que la stratégie de stabilisation par zones successives », élaborée par Barkhane, « se déroule ainsi qu'elle avait été programmée », fait remarquer la Cour des comptes.

« Plus largement, l'extension par rapport à l'opération Serval du périmètre d'intervention, ainsi que la diversification des objectifs ont rendu incertains les critères qui permettront de dire qu'un terme satisfaisant de l'opération, pour la France et pour les Etats du G5 Sahel, aura été atteint », insistent les magistrats, soulignant que les dépenses liées aux opérations militaire françaises dans la bande sahélo-saharienne sont désormais de l'ordre du milliard d'euros. Aussi, dans ces conditions, un « bilan d'étape de l'opération [Barkhane] devrait être fait afin, notamment, de préciser justement les critères d'un terme satisfaisant de l'opération pour la France et ses partenaires, estiment les magistrats. Dans l'un de ses quatre recommandations à l'adresse du gouvernement, la Cour des comptes, fait valoir que ce bilan doit être effectué au vu « des objectifs assignés, des moyens déployés et des résultats obtenus », afin d'en « tirer des enseignements » pour ensuite « préciser les critères de bonne fin de l'opération ».