Algérie: Bougherra - "Nous serons habités par la volonté de gagner la Coupe arabe "

Alger — L'entraîneur de la sélection nationale des joueurs locaux, Madjid Bougherra a indiqué que l'Algérie jouera avec "la volonté de gagner" la Coupe arabe des nations de la Fifa, prévue du 1er au 18 décembre prochain au Qatar.

"D'abord, le projet de l'équipe A' est étroitement lié à celui de l'équipe A, et je reste sur la même vision que le coach de la sélection nationale, c'est-à-dire nourrir des ambitions. Nous serons habités par la volonté de gagner cette Coupe arabe, c'est une certitude. Il faut toutefois garder à l'esprit que ce sera une épreuve relevée. A nous de tout mettre en oeuvre pour la préparer comme il se doit et permettre aux joueurs de performer là-bas", a indiqué l'ancien capitaine des "Fennecs" dans une interview au site de la Fédération algérienne de football (FAF).

Lors de ce rendez-vous, l'Algérie évoluera dans le groupe D avec l'Egypte et les vainqueurs des matchs Liban-Djibouti et Libye-Soudan.

"On a l'Egypte, qui est une équipe qui n'est plus à présenter avec beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat égyptien et en sélection. Donc on aura là, une équipe qui possède beaucoup d'automatismes, une habitude de jouer ensemble avec une très bonne expérience", a expliqué Bougherra.

Avant d'ajouter : "On peut également se retrouver avec des sélections comme la Libye et le Soudan. Ce sont des sélections qui ont la même physionomie, le même profil que l'Egypte, avec des joueurs qui évoluent ensemble en équipe première. Il y a aussi la possibilité de retomber sur Djibouti, une équipe qu'on jouera en juin prochain (en éliminatoires du Mondial-2022, ndlr), voire la sélection du Liban. Mais toutes ces équipes ont un point commun, à savoir posséder des joueurs qui ont l'habitude d'évoluer ensemble. En somme, un groupe difficile en perspective en attendant les matchs préliminaires pour connaître nos deux autres adversaires".

"Une opportunité pour les joueurs locaux"

L'ancien international estime que ce rendez-vous qatari sera une aubaine pour les joueurs qui exercent en Algérie afin de montrer leurs qualités et espérer une convocation en sélection nationale A qui sera appelée à défendre son titre africain en terres camerounaises un mois et demi après.

"Pour les joueurs évoluant en Algérie, comme je le disais précédemment, ce seront les plus méritants. Une opportunité de les voir au plus haut niveau. Et à ce sujet, à force d'analyses, nous avons la possibilité de sélectionner certains d'entre eux. A l'approche de la CAN 2021 (qui aura lieu en 2022), on souhaite donner l'opportunité au sélectionneur national de la A en cas de blessures ou méforme de puiser dans cette équipe qui ira à Doha", a détaillé Bougherra.

Et d'enchaîner: "Ce qu'il faut savoir, c'est que les championnats des pays du Golfe, d'Egypte, d'Algérie et autres pays arabes seront tous à l'arrêt, et là on va être confronté à des joueurs de la sélection qui seront inactifs sachant qu'il y a une CAN à jouer un mois et demi après au Cameroun. Ce sera l'occasion de permettre à ces joueurs de ne pas rester inactifs et de garder ce rythme de compétition, parfaire les automatismes entre eux. Il n'y a pas mieux de préparer une Coupe d'Afrique en disputant une compétition pareille, d'autant plus que le niveau sera très certainement élevé".

Bougherra estime que la saison courante reste compliquée et difficile puisque les matchs du calendrier national s'enchaînent avec 38 journées au compteur.

"Le championnat algérien était à l'arrêt durant huit mois et il n'a repris que vers la fin du mois de novembre 2020. Avec une saison particulière et très chargée, puisqu'il y a 38 journées à disputer, les choses n'étaient pas faciles. D'ailleurs, on est au mois de mai et on vient de boucler la phase-aller. On était donc confronté à une saison très difficile et complexe avec beaucoup de matchs qui s'enchaînaient et des clubs engagés en Coupes africaines. Nous avions donc cette opportunité d'effectuer une observation assidue qui nous a permis d'avoir une idée claire sur le championnat algérien et sur les joueurs", a encore expliqué la même source.

Selon lui, il était impossible "d'organiser un stage durant toute cette période, de décembre 2020 à mai 2021, et pénaliser les joueurs vis-à-vis de leurs clubs. La priorité était donnée aux clubs pour bien préparer leurs matchs et faire face déjà à une saison difficile avec des matchs quasi 2 fois par semaine pour les équipes concernées par les compétitions internationales et qui représentent une grande partie des joueurs sélectionnables".

Le staff technique envisage d'organiser le premier stage vers la mi-juin.