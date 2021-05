Ile Maurice: Distribution de pension à domicile dans la zone rouge

communiqué de presse

Des dispositions ont été prises pour la distribution à domicile de la pension de vieillesse dans les villages du Sud tombant dans la zone rouge.

Voici un communique à cet effet :

Ministère de la Technologie de l'Information, de la Communication et l'Innovation

Ebène, 02 mai 2021 - Suite au décret en zone rouge de cinq villages situés dans le sud du pays, notamment Tyack, Rivière-des-Anguilles, Batimarais, Bénarès et Saint-Aubin, le ministère de la Technologie de l'Information, de la Communication et l'Innovation tient à informer les bénéficiaires habitant ces villages que la distribution de leur pension se fera à domicile. Toutes les dispositions sont prises par la Mauritius Post en collaboration avec le ministère de la Sécurité Sociale, de la Solidarité nationale et des Institutions de réforme ainsi que la force policière pour cette distribution qui concerne 560 bénéficiaires. Une opération qui débute dès ce lundi 03 mai 2021 et qui devrait durer 3 jours.

C'est le bureau de poste de Rivière des Anguilles qui est chargé de la distribution de la pension dans ces cinq villages. Ce bureau de poste restera fermé pour tout autre service de la poste. Une vingtaine d'employés seront mobilisés durant ces jours afin de compléter la livraison de la pension dans les temps.

Le ministre de la Technologie de l'Information, de la Communication et l'Innovation, Deepak Balgobin rassure. " Nous finalisons en ce moment même, les dispositions qui seront mises en place pour livrer la pension à domicile aux 560 bénéficiaires qui se retrouvent malheureusement en zone rouge. La Mauritius Post mobilise une vingtaine d'employés en rotation durant ces trois jours et bien sûr dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Nos dernières interventions, durant le premier et second confinement ont été un succès et nous nous assurerons que tout se passe dans les meilleurs conditions cette fois encore", a déclaré Deepak Balgobin.

A noter que les bénéficiaires ainsi que leur proxy doivent se munir de leur carte d'identité nationale ainsi que de leur carte de pension pour récupérer leur enveloppe.