Ile Maurice: Raoul Gufflet atterrit à SBM Bank Holdings

C'est confirmé. L'ex-Deputy CEO de la MCB Bank, Raoul Gufflet , s'installera demain (lundi) à la SBM Tower. Pour cause, il dirigera la holding du pôle bancaire du groupe SBM. Dans la foulée, le CEO d'une société d'État est bien placé pour être le prochain CEO de la SBM Bank Ltd.

Interrogé, le Chairman du groupe SBM, Sattar Hajee Abdoula, a confirmé la nomination de Raoul Gufflet à ce poste. Il s'est réjoui de ce recrutement, rappelant que «toutes les procédures ont été suivies, dont l'approbation du board de la SBM Holdings et celui de la SBM Bank Holdings».

Avec sa nomination à ce poste, Raoul Gufflet, qui s'est séparé de la MCB en décembre 2020 sur fond de divergences avec la direction, aura sous sa responsabilité les opérations bancaires de la SBM Bank et de toutes ses filiales internationales. Nommément la Banque SBM Madagascar, SBM Bank (India) et SBM Africa Holdings, soit un personnel de plus de 2 700 employés.

Le nouveau CEO de la SBM Bank Holdings est détenteur d'une maîtrise en économie et d'un DESS en finance internationale de France. Ce spécialiste du marché de la dette a longuement travaillé en Europe, notamment au sein de PWC. Il débarque à la SBM à un moment où celle-ci traîne les séquelles financières de plusieurs casseroles avec des provisions pour des créances douteuses, qui se conjuguent en milliards de roupies. «On s'attend, sur la base de ses expériences acquises à Maurice et à l'étranger, à ce qu'il turn around cette banque, financièrement fragilisée et fortement critiquée pour sa mauvaise gestion de ces dernières années avec des scandales qui n'en finissent pas», souligne une source de la SBM Holdings.

Par ailleurs, d'autres nominations interviendront prochainement au sein de cet établissement bancaire. Il s'agit du CEO de la SBM Bank dont l'exercice d'appel à candidatures a pris fin le 11 avril. Deux noms y figurent en pole position : Jorge Stock, Chief Operating Officer et Officer-in-Charge de la SBM Bank depuis novembre 2020, et une personne proche, nous dit-on, du pouvoir, directeur de sociétés, qui siège sur le board de plusieurs institutions d'État et qui est le CEO d'une entité opérant dans l'enceinte aéroportuaire. L'annonce de cette nomination devrait se faire prochainement.

Après la nomination de Roshan Boodhoo au poste de Deputy Chief Executive de la SBM Holdings et aujourd'hui de Raoul Gufflet, le deuxième établissement bancaire du pays, avec l'État comme unique propriétaire, s'active à remplir les postes vacants alors même que l'effet du Covid-19 est en train de changer la donne dans ce secteur, avec de grosses pointures dans le viseur de l'agence de notation Moody's.