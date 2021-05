Ile Maurice: «Fact-finding committee» sur les dialysés décédés - Deux assesseurs nommés et les attributions connues

Une semaine après l'institution du Fact-Finding Committee (FFC)sur le décès des patients dialysés, le conseil des ministres en a finalisé les attributions.

En effet, deux assesseurs - le Dr Pierrot Chitson, consultant, et le Dr Soobodsing Mareeachalee, anesthésiste - épauleront l'ancienne juge Deviyannee Beesondoyal. Les membres du FFC prêteront serment et débuteront leurs travaux sous peu. Leurs attributions sont également connues. Ils devront enquêter sur les circonstances qui ont mené à la contamination de patients dialysés par le Covid-19 à l'hôpital de Souillac et si ces derniers ont reçu les soins adéquats à travers des témoignages et des informations sur le décès de 11 patients dialysés. Ils devront déterminer si la mort des patients est due à la négligence.

Le FFC devra analyser les conditions de quarantaine à l'hôtel Tamassa et les arrangements pour la dialyse des patients à l'hôpital de Souillac pour découvrir si tous les protocoles sanitaires ont été suivis scrupuleusement dans ces deux lieux. Il devra aussi déterminer si l'unité de dialyse de l'hôpital de Souillac était bien pourvue en équipements et en personnel adéquat, et si les procédures ont été suivies pour que le personnel hospitalier soit vacciné contre le Covid-19. Il devra finalement établir les responsabilités et faire des recommandations pour qu'une telle situation ne se reproduise pas à l'avenir.